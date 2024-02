Scontro fra due auto a Falerna, feriti trasportati in ospedale Lamezia

Falerna - Incidente stradale in serata a Falerna. Secondo quanto appreso, ci sarebbero due feriti trasportati presso l'ospedale di Lamezia Terme. Due le auto coinvolte, una Renault e una Fiat Punto. L'incidente è avvenuto, per cause in corso di accertamento, lungo la Statale 18. Sul posto Anas, carabinieri e un'ambulanza per trasportare i feriti a Lamezia. Sul tratto stradale interessato dall'incidente si viaggia a senso alternato di marcia poiché i veicoli occupano la corsia sud.

