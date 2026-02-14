Scoperto deposito di droga e armi nel Vibonese, operazione coordinata dalla Procura di Lamezia

Francavilla Angitola - Un deposito di droga e armi è stato scoperto a Francavilla Angitola dai carabinieri della Compagnia di Girifalco che hanno arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione. I militari, coadiuvati da quelli della Stazione di Pizzo, dal Nucleo cinofili carabinieri e dallo Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria" di Vibo Valentia, hanno perquisito un casolare di campagna riconducibile all'uomo. All'interno hanno trovato e sequestrato un chilo di hashish, cinque chili di marijuana, 250 grammi di cocaina, numerosi semi di canapa indiana, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti.

Approfondendo il controllo, i carabinieri hanno trovato anche 4 pistole, di cui 3 con matricola abrasa, e oltre 480 munizioni di vario calibro. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Dopo l'arresto, su disposizione del procuratore facente funzioni di Lamezia Terme Vincenzo Quaranta, l'uomo è stato condotto nel carcere di Vibo Valentia. La misura cautelare in carcere è stata convalidata al termine dell'udienza di convalida.