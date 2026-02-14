Match casalingo per l'Atletico Maida. Riposano Promosport e Garibaldina. Turno di sosta in Seconda e Terza

Lamezia Terme – Week-end scarno d’impegni per le compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti tra la Promozione e la Terza Categoria. Andiamo a vedere più nel dettaglio quelle che saranno le singole sfide in programma alle 15:00 di oggi e domani.

Promozione

Sesta di ritorno nel girone B. Ben quattro gli anticipi odierni: Bianco – Sporting Polistena, Pino Donato Taverna – Ardore, Pizzo-Deliese e Taurianova – Val Gallico. Domani pomeriggio le restanti quattro sfide, tra cui quella che, sul sintetico del “Rocco Riga” di Sant’Eufemia Lamezia, vedrà l’Atletico Maida ospitare il quotato San Nicola Chiaravalle Soverato. Soveratesi terzi ed ormai staccati di sei lunghezze dalla vetta. Dopo aver perso una sola volta nelle prime diciassette giornate, nelle ultime tre, comunque al cospetto di altrettante compagini di alta classifica quali Gioiosa, Ardore e Bovalinese, hanno infatti raccolto solo un pari. Il loro punto di forza resta la difesa, la seconda meno perforata del girone dopo quella della capolista Deliese. San Nicola che in trasferta ha ottenuto cinque successi, tre pareggi e due kappaò, incassando appena quattro reti. Soltanto Bianco ed Africo, di contro, vantano, si fa per dire, più gol al passivo dei maidesi. Al “Riga” sarà anche sfida tra una delle tre squadre che hanno pareggiato di più, quella ionica, ed una delle altrettante a non aver ancora mai diviso la posta. Per l’Atletico, una vittoria e ben quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite, sarà la prima di due partite interne consecutive. Non mancheranno i problemi di formazione a mister Giuseppe Saladino, considerato che, oltre al solito Romagnuolo, dovrà fare a meno degli squalificati Grande e Gullo, nonché degl’infortunati Ferrise, Balde e Nicolazzo

Prima Categoria

Quarta giornata di ritorno nel raggruppamento B. Le tre compagini stavolta chiamate a riposare sono la capolista Promosport Lamezia, la Garibaldina ed il Rogliano. I lametini vantano quattro lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Silana, domani di scena in casa del Cutro, terza forza del girone.

La squadra di mister Viterbo tornerà in campo già mercoledì prossimo, 18 febbraio, per ospitare al “Riga” (ore 15:00) il Catona nella sfida valevole come andata della semifinale di Coppa Calabria.

Seconda Categoria

Turno di riposo tanto nel girone B che in quello D. Per quanto concerne quello di pertinenza della Delegazione Provinciale di Cosenza, oggi pomeriggio, al Comunale di Malvito, si recupereranno i restanti 38’ del match tra i locali ed il Conflenti, sospeso, lo scorso 25 gennaio, per impraticabilità di campo sul risultato di 1-0. Entrambe le compagini sono tornate alla vittoria lo scorso fine settimana. I gialloblù del Reventino addirittura a distanza di tre mesi dalla precedente, ed unica, volta.

Ultimi 90’ amari, invece, per Raffaele Nicastro e Pianopoli. I nicastresi sono incorsi in un nuovo kappaò, stavolta in quel di Grisolia, dopo quello di due settimane prima in casa della sempre più lanciata capolista San Michele Donnici. Battuta di arresto che li ha peraltro fatti scivolare in quarta posizione.

Frangente poco positivo anche per i pianopoletani, avendo raccolto un solo punto, paradossalmente strappato alla prima della classe, nelle ultime cinque uscite. La sconfitta di stretta misura a Colosimi ha permesso proprio ai cosentini di scavalcare in classifica i ragazzi allenati da mister Francesco Saladino.

Questo, ad ogni modo, il quadro completo dei risultati maturati lo scorso week-end e validi per la quarta giornata di ritorno: Città di Aprigliano – Belvedere Calcio 2-0; Nuova Grisolia Calcio – Raffaele Nicastro 2-0; San Michele Donnici – Audace San Marco 1-0; Colosimi Calcio – Pianopoli 1-0; Conflenti – Komunicando IKST 2-1; Real Malvito 2024 – Fagnano 5-0.

Di seguito l’attuale classifica: San Michele Donnici 40; Nuova Grisolia Calcio 34; Città di Aprigliano 32; Raffaele Nicastro 30; Belvedere Calcio 25; Audace San Marco 24; Colosimi Calcio 19; Pianopoli e Real Malvito* 17; Komunicando IKST 15; Conflenti* 6; Fagnano# -2

# 3 punti di penalizzazione

*una partita da recuperare

Domani un recupero pure nel raggruppamento D. Si tratta della sfida tra la Ricadese e l’U.S. Girifalco, non disputata sabato 10 gennaio per impraticabilità di campo. Bisognerà invece aspettare mercoledì 4 marzo per il recupero di Zungrese – Città di Tropea e Atletico Feroleto – Francica, dato che mercoledì scorso è nuovamente saltata, sempre per le avverse condizioni meteo, la loro disputa.

Giornata no, l’ultima, per Mac 3 e Atletico Feroleto. Perdendo a Zungri, i serrastrettesi sono stati scalzati dal San Costantino Calabro in seconda posizione.

Sconfitta esterna di stretta misura anche per i neroverdi, ora solitari, ma con una gara in meno, al quintultimo posto.

Così sono andate le cose lo scorso fine settimana: Comprensorio Vibonese – Francica 2 – 1; Ricadese – Città di Tropea 1 – 3; San Costantino Calabro - Stalettì 2 – 0; Tiriolo 2023 - Briatico 1 – 2; U.S. Girifalco – Atletico Feroleto 1 – 0; Zungrese – Mac 3 2 – 1

Questa la classifica aggiornata: Città di Tropea* 38; San Costantino Calabro 33; Mac 3 32; Ricadese* 24; Comprensorio Vibonese 23; U.S. Girifalco* 22; Briatico 19; Atletico Feroleto* 16; Zungrese* 15; Tiriolo 7; Francica*# 6; Stalettì 5

# 4 punti di penalizzazione

*una gara da recuperare

Terza Categoria

Domenica di sosta anche nel girone E dell’ultimo dei campionati dilettantistici regionali. Tuttavia, quattro delle complessive dieci squadre scenderanno ugualmente in campo. Domani pomeriggio, infatti, si recuperano Amaroni – Cenadi e Serrastretta – Invictus Accademy, valevoli, rispettivamente, per la nona e l’ottava giornata.

Così sono andate le cose nell’ultimo turno: Skilletion – San Pietro Apostolo 1963 1-0; Amaroni 08 – Invictus Accademy 2024 1-1; Excalibur 1997 – Accaria-Galli 2-3; Maida – Cenadi Calcio 3-1; Nuova Valle – Serrastretta 0-3

Di seguito l’attuale classifica: Amaroni* 27; Invictus Accademy* e Serrastretta* 22; Maida 21; San Pietro Apostolo 19; Skilletion 18; Cenadi* 11; Excalibur # e Nuova Valle 9; Accaria-Galli 6

# un punto di penalizzazione

*una gara da recuperare

Ferdinando Gaetano