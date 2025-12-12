Sicurezza nei cantieri edili passa dai controlli dei Carabinieri: trovati lavoratori in nero nel Reggino, scattano denuncia e sanzioni

Reggio Calabria - I Carabinieri della Stazione di Bianco, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito un controllo ad un cantiere edile presente nel comune reggino. Tale attività ha consentito ai militari dell’Arma di verificare il rispetto delle normative in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il dilagarsi dell’ignobile fenomeno del lavoro sommerso. Sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri è finita, in particolare, un’azienda del settore edile che è risultata completamente carente sotto l’aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è stato denunciato all’autorità giudiziaria a causa delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari hanno accertato la presenza di tre lavoratori “in nero”, applicando la sospensione dell'attività imprenditoriale ed elevando sanzioni penali ed amministrative per complessivi euro 16.700,00.

L’Arma dei Carabinieri è sempre molto attenta alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tale motivo, il Comando Provinciale di Reggio Calabria, con l’ausilio fondamentale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, continua assiduamente l’attività di controllo nei cantieri edili presenti in tutta la provincia. I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza. Per l’uomo vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.