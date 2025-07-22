Sparatoria sul lungomare di Rossano, ferito giovane

Corigliano Rossano (Cosenza) - Un giovane è stato ferito a colpi di pistola sul lungomare di Rossano nei pressi di un noto lido ed è stato trasportato in ospedale. Le ferite sono gravi ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso da alcune testimonianze, alla base del gesto ci sarebbe stata una lite avvenuta qualche ora prima in un lido. Quanto accaduto ha destato grande preoccupazione e apprensione soprattutto perché la sparatoria c'è stata sul lungomare nel tardo pomeriggio di ieri quando c’erano tanti turisti e molti bambini. Indagini in corso dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA