Truffe ad anziani nel reggino, sgominata banda del finto maresciallo

Polistena (Reggio Calabria) - I carabinieri della stazione di Polistena hanno sgominato una presunta banda specializzata nelle truffe ai danni di anziani con la tecnica del finto maresciallo. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip nei confronti di tre persone, due uomini e una donna, arrestate tra le province di Napoli e Verona. L'indagine, coordinata dal procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, è partita da un episodio avvenuto nel gennaio 2025, quando a Polistena, nella Piana di Gioia Tauro, una pensionata era stata raggirata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre soggetti agivano con un meccanismo collaudato che partiva con una telefonata da parte di un sedicente maresciallo, il quale segnalava un grave incidente provocato da un familiare della vittima. Subito dopo entrava in scena un falso avvocato che, sempre al telefono, avanzava una richiesta urgente di denaro o gioielli per evitare conseguenze giudiziarie.

Le indagini hanno consentito di attribuire alla banda numerosi episodi analoghi commessi tra Polistena, Taurianova e San Martino, per un danno complessivo superiore ai 75mila euro. La donna arrestata è ritenuta responsabile della logistica. Secondo i carabinieri, infatti, era lei che si occupava del noleggio dei veicoli e dell'organizzazione degli spostamenti dei complici tra la Campania e la Calabria.