"Giovani in biblioteca", al via primo percorso di Cittadinanza Attiva del Sistema Bibliotecario Lametino

Lamezia Terme - Venerdì 4 Ottobre alle ore 18.00 presso il Caffè Letterario Chiostro di Lamezia Terme (Complesso monumentale S. Domenico) parte il primo percorso di cittadinanza attiva del Sistema Bibliotecario Lametino in merito al progetto “Giovani in Biblioteca” finanziato dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ad aprire i lavori sarà Daniele Garritano del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria che ci propone una riflessione sul concetto di immaginario sociale e futuri possibili per le nuove generazioni. A rendere unico questo primo momento saranno i testi e la musica di Carlotta Cerra studentessa del Liceo Classico “Fiorentino – Campanella” di Lamezia Terme.

Questo percorso dai toni apolitici e apartitici, vedrà una serie di appuntamenti mensili a partire da Ottobre fino a Maggio, ed è rivolto prevalentemente ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 35 anni. Pensiamo sia importante coinvolgere una generazione particolarmente sensibile ai tanti impulsi esterni, ma non ancora predisposta ad affrontarli mettendosi in gioco completamente.

Gli incontri non sono strutturati in maniera cattedratica ma prevedono il vero coinvolgimento dei ragazzi protagonisti del progetto infatti ogni appuntamento, vede la partecipazione di esperti, attivisti, docenti, che guideranno le riflessioni affrontando questioni diverse come: la crisi climatica, lo spopolamento delle città e dei borghi, l’intelligenza artificiale e il suo uso consapevole, diritto all’informazione e il mondo delle fake news, questioni di genere, diritti umani e tante altre che scopriremo nel corso dei mesi.

Ad ogni appuntamento verrà distribuito del materiale informativo da poter consultare come spunto di riflessione dell’incontro, e una tote bag per custodire i vari appunti e identificarsi con il mood che vogliamo trasmettere. Invitiamo pertanto - concludono nella nota - tutte le comunità giovanili a partecipare per compiere insieme un cammino e costruire un mondo più bello e più giusto.