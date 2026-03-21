Associazione Debitum: “Studi professionali in tilt, Comune di Lamezia ritarda l’adesione alla rottamazione quinques”

Lamezia Terme - “Le notizie diffuse dai mass media nei mesi precedenti sulla manifestata disponibilità da parte del Comune di Lamezia Terme ad aderire alla Rottamazione-quinquies 2026, in ossequio alle direttive IFEL del gennaio scorso, hanno generato legittime aspettative nei cittadini di Lamezia Terme, ma anche molta confusione”. È quanto di legge in una nota dell’Associazione Debitum. “Cresce infatti di ora in ora – prosegue la nota - lo smarrimento tra i contribuenti di Lamezia Terme. In un clima di totale incertezza informativa, molti cittadini si trovano oggi in una situazione paradossale: hanno la volontà di regolarizzare la propria posizione fiscale, ma non sanno letteralmente cosa fare, a chi rivolgersi e quali scadenze rispettare. Le notizie frammentarie sulla Rottamazione-quinquies 2026 e sulle circolari IFEL hanno alimentato aspettative concrete, ma in assenza di un regolamento comunale chiaro, il risultato è il caos. Il ritardo nell’attuazione dell’iter e la mancanza, quindi, di atti ufficiali da parte del Comune sta creando un clima di profonda confusione che ricade interamente sulle spalle dei cittadini e dei loro consulenti che in questi giorni stanno ricevendo richieste incessanti da parte dei soggetti che vorrebbero aderire alla procedura di definizione agevolata di multe e tributi locali sicuramente annunciata ma ad oggi non resa effettiva ed operativa".

Sotto altro fronte, evidenziano: "si moltiplicano le segnalazioni alquanto numerose di cittadini che recatisi in questi giorni presso le ricevitorie per pagare le rate successive della TARI 2024-2025 con grande sorpresa si sono visti negare tale possibilità, perché – cosi è stato loro detto- il pagamento del bollettino è stato “bloccato”: pagare è un diritto, non un percorso a ostacoli. È inaccettabile che molti cittadini, pur armati di bollettini e della volontà di pagare le rate TARI 2024-2025, si siano trovati nell'impossibilità di farlo a causa di ritardi imputabili esclusivamente agli uffici comunali. Ricordiamo che:

Le richieste di pagamento e i relativi bollettini TARI 2024-2025 sono state recapitate con notevole ritardo.

Il debitore, a rigor di legge, ha il diritto di estinguere il proprio debito spontaneamente e l'Ente o inceppi burocratici non possono ostacolare in suo danno, tale adempimento.

Sarebbe un'ingiustizia intollerabile se oggi questi importi venissero affidati alla riscossione e “gonfiati” da sanzioni, interessi e aggi di riscossione per inadempienze non riconducibili ai cittadini.

Alla luce di tali premesse, dovendo dare risposte certe ai tanti che ci chiedono, l’associazione DEBITUM chiede all'Amministrazione di dare sollecitamente:

Risposte certe e immediate ai cittadini/contribuenti: Confermare ufficialmente l'adesione alla definizione agevolata (Rottamazione quinques) secondo le indicazioni contenute nella nota dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – ANCI) del 27 gennaio 2026 , facendo chiarezza e soprattutto ponendo fine al sovraccarico di lavoro che sta paralizzando gli studi di commercialisti e consulenti. Tutela della volontà dei contribuenti: Garantire che chi ha ricevuto i bollettini per pagare la TARI 2025 in ritardo o non ha potuto pagare per disservizi burocratici/tecnologici non subisca alcun ingiustificato aggravio economico.

In un momento di complessa congiuntura economica, confidiamo pienamente nella sensibilità e nella lungimiranza degli amministratori locali. Siamo certi – conclude la nota - che il Comune di Lamezia Terme saprà cogliere l'opportunità offerta dalla Rottamazione-quinquies, agendo con tempestività per venire incontro alle reali necessità e capacità contributive dei cittadini, dando un segnale forte di equità fiscale, trasformando le attuali incertezze in soluzioni concrete a tutela dell'intera comunità e del costituzionale principio di equità fiscale”.