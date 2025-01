Caro bollette luce e gas, il 2025 nel segno dei rincari soprattutto in Calabria

Lamezia Terme - Il 2025 si apre con un consistente aumento dei costi in bolletta. A dirlo è l'Arera, l'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme per via delle riduzioni nelle forniture dalla Russia. Un aumento che in Calabria si potrebbe rivelare un vero e proprio salasso per via dell’inflazione molto più pesante che già nei mesi scorsi era stata segnalata dall’Istat. Il costo dell'elettricità, nel primo trimestre del nuovo anno potrebbe salire del 18 per cento. Un’impennata che si abbatterà sulle famiglie ma anche sulle imprese. Chiamate a far fronte a maggiori costi di produzione. Anche per gli utenti classificati come "vulnerabili", la bolletta della luce 2025 sarà peggiore. Sono quelli che nel prossimo semestre potranno entrare nel "Servizio a tutele graduali", il regime di transizione triennale per chi non ha scelto un operatore del mercato libero e che, al momento, si è rivelato il più conveniente.

Da qui da parte delle associazioni dei consumatori una serie di consigli utili per contenere gli aumenti. Nel mercato libero è sempre possibile cambiare offerta e fornitore. Ma prima bisogna leggere bene la propria bolletta: il prezzo dipende dalla somma di varie voci e non solo da quanto consumiamo. Per questo esiste un motore di ricerca che permette di confrontare tutte quelle disponibili: sul Portale Arera si può controllare se ci sono offerte migliori da altri fornitori e scegliere così quella più conveniente.