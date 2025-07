Arti marziali, il giovane lametino Francesco Caparello trionfa al King of the Summer Soverato 2025 nella sua categoria

Soverato - "Il King of the Summer Soverato 2025, uno degli eventi più attesi dell'estate nel mondo delle arti marziali kinck boxing e Muay Thai, che ha visto trionfare il giovane lametino Francesco Caparello classe 2011 sotto la pregevole guida del suo coach Daniele Miceli, uno dei migliori Fighter Italiani di fama internazionale" è quanto si legge in una nota.

"Francesco - spiegano - che da anni frequenta la A.S.D. Fight Club Lamezia ha dimostrato una straordinaria abilità e determinazione, da sottolineare come nonostante non sia la disciplina primaria del giovane lametino, abbia comunque voluto mettersi alla prova riuscendo a gestire un incontro difficile riuscendo a trionfare nella categoria. Grande soddisfazione da parte di Miceli che nuovamente si distingue per la sua pregevole capacità di fornire ai suoi allievi una preparazione a 360°, prove come queste dimostrano come l’impegno costante, porta sempre a grandi risultati". Dichiara : "Sono orgoglioso di poter contribuire alla sua crescita come atleta e sono sicuro che avrà un futuro luminoso nel mondo delle arti marziali miste". "La vittoria di Francesco Caparello conferma la qualità e la professionalità della scuola sempre pronta ad affrontare ogni sfida".