Beach Soccer, l'Icierre Lamezia vince il derby con il Sakro Crotone

Terracina - Seconda vittoria per l’Icierre Lamezia nel Campionato Italiano di Serie A che supera i rossoblù della Sakro Crotone nel primo derby stagionale giocato nella Beach Arena “Carlo Guarnieri” delle Rive di Traiano di Terracina.

La cronaca

"Una vittoria che da continuità alla formazione di mister Pellegrino che si mette dietro le spalle la sfortunata gara d’esordio. Vittoria larga per l’Icierre ma non è stato semplice tant’è che, nel primo tempo, la formazione di Piperis è riuscita ad impattare il punteggio tenendo inviolata la propria porta nonostante la continua pressione neroverde. Ad inizio secondo tempo è Mascaro a sbloccare il punteggio che rimane così fino al termine del parziale. Icierre che attacca e crea occasioni, alla fine si conteranno anche tre pali dei neroverdi, per chiudere la gara ma ci vuole il terzo tempo per mettere in cascina i tre punti. Ci pensano Ozu con due tiri liberi, Theodoro con una bomba defilata da metà campo ed ancora Mascaro, nel mezzo la rete di Torromino che accorciava momentaneamente il distacco già sul 4-0. Alla lunga la forza dei lametini è venuta fuori e la resistenza della Sakro è stata costretta alla resa. Nella formazione lametina da segnalare l’esordio assoluto del portiere Rubino entrato nel finale e, soprattutto, di Theodoro Ribeiro Soares di cui sentiremo parlare a lungo. Esordio stagionale anche per Schirripa e Grandinetti nel finale. Domani ultima gara di questa tappa di Terracina con il secondo derby regionale contro il Brancaleone alle 11".

Sakro Crotone BS - Icierre Lamezia 1-5

Sakro Crotone BS: Cimino, Innaro, Lamberti, Infusino, Regalino, Coluccio, Covelli, Martino, Torromino, Maesano, Godano Otranto, Otranto. Allenatore: Enzo Piperis

Icierre Lamezia: Ozu, Gullo, Verso, Martino, Schirripa, Giampà, Villella, Mascaro, Rubino, Grandinetti, Ribeiro Soares. Allenatore:Walter Pellegrino

Reti: 4' st Mascaro (Icierre Lamezia); 2' tt Ozu (Icierre Lamezia); 5' tt Ribeiro Soares (Icierre Lamezia); 7' tt Torromino (Sakro Crotone BS); 8' tt Ozu (Icierre Lamezia); 8' tt Mascaro (Icierre Lamezia);