Beach Soccer, la stagione 2025: Icierre Lamezia ai nastri di partenza della Poule Promozione e del Campionato Under 20

Lamezia Terme - Con l’estate ormai alle porte, si avvicina la nuova stagione del beach soccer nazionale. Il Dipartimento Beach Soccer della Figc-Lnd ha quindi ufficializzato l’organizzazione agonistica dell’annata 2025, confermando organici, date e sedi di tutte le competizioni. La serie A sarà ancora una volta suddivisa in Poule Scudetto e Poule Promozione. La prima, che assegnerà il titolo di campione d’Italia, vedrà dieci compagini ai nastri di partenza: Bologna BS, Cagliari BS, We Beach Catania, Domusbet.tv Catania BS, Città di Milano, Napoli BS, Lenergy Pisa BS 2014, Roma BS, Sambenedettese BS e Farmaè Viareggio l’Icierre Lamezia Beach Soccer la quale, a seguito della retrocessione dell’anno scorso, ripartirà dalla serie inferiore, la già citata Poule Promozione, assieme a Brancaleone, Chiavari BS, Faventia BS, Genova BS 2013, Naxos BS, Sakro Crotone BS, Sicilia BS, Terracina BS Club e Vastese BS 2014. Tre, dunque, le squadre calabresi che vi prenderanno parte, essendosi aggiunte quella lametina e quella pitagorica, quest’ultima vincitrice, la scorsa estate, del torneo regionale giocatosi presso la beach arena del Parco Impastato di Lamezia Terme. Stabilita pure la data della gara che assegnerà la Supercoppa di Lega 2025. Domusbet.tv Catania BS e We Beach Catania, vincenti, rispettivamente, lo scudetto e la Coppa Italia 2024, se la contenderanno il 2 giugno, alle 17:30, sulla spiaggia di Alghero. L’edizione 2025 della Coppa Italia di serie A si terrà a San Benedetto del Tronto dal 26 al 29 giugno.

La “linea green” del beach soccer italiano sarà invece protagonista con il Campionato Nazionale Under 20, composto da dodici squadre suddivise in due gironi. Quello A comprenderà Cagliari BS, Città degli Eventi, Futsal Vasto, Lazio BS, Napoli BS e Sambenedettese BS. Il raggruppamento B vedrà ai nastri di partenza Domusbet.tv Catania BS, Farmaè Viareggio BS, Icierre Lamezia BS, Lenergy Pisa BS, Terracina BS e We Beach Catania. Le prime due di ciascun girone accederanno alla fase finale che metterà in palio il titolo nazionale. Così come accaduto per i grandi, è stata fissata pure la data della finale di Supercoppa Under 20 che il 15 giugno, a Terracina, vedrà fronteggiarsi la Lazio Bs, campione d’Italia in carica, ed i parigrado dell’Icierre Lamezia Bs, vincitori l’edizione 2024 della Coppa Italia di categoria. Entrambe le finali di Supercoppa, quindi tanto quella dei senior che quella riservata ai più giovani, saranno articolate in tre tempi di dodici minuti effettivi ciascuno. In caso di parità al termine di essi, si procederà alla disputa di un tempo supplementare di tre minuti e, se necessario, si andrà alla lotteria dei tiri di rigore.

Le varie tappe della Poule Scudetto 2025 saranno Alghero (30 maggio-2 giugno), Castellammare di Stabia (9-13 luglio) e Tirrenia (17-20 luglio). Quelle della Poule Promozione, che ci riguarderanno più da vicino, si terranno a Terracina (19-22 giugno), Castellammare di Stabia (9-13 luglio) e Tirrenia (17-20 luglio). Il Campionato Under 20 si articolerà a Terracina tra l’11 ed il 15 luglio, mentre la Coppa Italia, sempre Under 20, a San Benedetto del Tronto dal 2 a giorno 5 di luglio. Terracina sarà anche la location (17-19 giugno) del Campionato Femminile di beach soccer (la Coppa Italia a Castellammare di Stabia l’8-10 e 11 luglio). Le finali dei Campionati Under 20 e Femminile si giocheranno in Calabria, sulla spiaggia di Cirò Marina, tra il 2 ed il 9 di agosto. Stessa sede e date per le finali play-off della Serie B, della Poule Promozione nonché, ovviamente, della Poule Scudetto.

Ferdinando Gaetano