Calcio, a Lamezia ultima Tappa della Preview Città dei Due Mari

Lamezia Terme - Si è svolta domenica 29 marzo l'ultima Preview Città dei Due Mari sul territorio di Lamezia Terme, dopo Crotone e Rossano anche qui l'ultima tappa. Una giornata intensa, divertente, grazie all'organizzazione della società A. P Organizzazione Tornei un riscontro importante con la partecipazione di oltre 30 società di tutta la Calabria con le categorie delle Attività Di Base Primi Calci, Pulcini, Esordiente. L'ultima Preview per la categoria Primi Calci è stata vinta dalla società Real Villa dove batte nel derby il Real Villa Verde società di Villa San Giovanni, per la categoria Pulcini la vincitrice è stata la Ac Morrone dove batte prima la Gioiosa e poi la Polisportiva Lamezia per chiudere con l'ultima categoria dove ad alzare il trofeo del primo posto è stata la società U.s Catanzaro che batte in finale la Cesco Sbano di Paola.

Un ringraziamento, dichiara il Presidente della Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Domenico Federico "in primis alle società Sambiase e Promosport gestori dell'impianto Sportivo Rocco Riga di Sant'eufemia Lamezia per averci ospitato e messo a disposizione tutto l'occorrente per far sì che l'evento riusciste nei migliori dei modi, un particolare grazie al Responsabile Strutture Gennaro Morabito e il custode Franco Gallo, dopodiché al nostro amico Andrea Paonessa per averci scelto e per aver organizzato un giorno particolare con tante società e tanti bambini nel rincorrere il proprio sogno. Chiudo ovviamente ma sottinteso nel ringraziare tutte le società presenti e tutti i genitori presenti. Ora l'obiettivo è la 5° Edizione Il Mundialito Città di Lamezia Terme 22.23.24 Maggio 2026 per la categoria Pulcini e Primi Calci, quasi Sold Out oramai".