La Sideco Basketball Lamezia espugna il Palageri della Redel Viola: a Reggio 53-58 il punteggio finale

Lamezia Terme - "Il racconto di questa vittoria parte da Lamezia Terme. Da un pullman su cui si sono ritrovate persone, genitori, bambini e ragazzi alla volta di Reggio Calabria per sostenere i propri giocatori in una gara per niente semplice, ma rischiosa e non scontata. La vittoria della Sideco Basketball Lamezia, nella giornata di sabato 28 e seconda gara del Girone Verde della Fase Orologio di DR1, è stata caratterizzata da un tifo costante e mai in silenzio che ha contribuito all’espugnazione del PalaGeri della Redel Viola 53-58. Una prova di resistenza mentale oltre che fisica, fatta di tallonamenti e recuperi, palle recuperate in difesa e triple pesanti come macigni. Una gara ad alta tensione in cui la lucidità in difesa e la freddezza in attacco sono state fondamentali". Così, in una nota, dalla Sideco Bascketball Lamezia.

"La partita è stata tesa – ha detto coach Piccione. Una partita giocata in un campo difficile, fuoricasa e che per noi ha pesato tanto. Questa vittoria ha fatto piacere, come la presenza di tutto il nostro pubblico venuto a sostenerci. Non ce lo aspettavamo. Nonostante la tensione che ci ha sì portato a un calo, c’è stata una buona reazione da parte dei nostri grazie anche all’ottima difesa. Dobbiamo cercare sicuramente di iniziare le gare in modo più sciolto, ma tutto ciò serve anche come esperienza".

Un’esperienza che ha portato, in un sottofondo di cori calorosi dai lametini per i lametini, a un gioco di squadra intenso fatto di fisicità difensiva a tutto campo e circolazione veloce di palla che ha creato altrettanti attacchi veloci. In doppia cifra un perseverante Molinaro (29) e il capitano Cerra (10) con il suo costante pressing in difesa. "È stata una grande prova anche di maturità, non dimentichiamoci che in classifica eravamo sempre penultimi. Nonostante tutto, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Ora dobbiamo continuare così. La pausa pasquale servirà non solo a recuperare energie ma soprattutto per intensificare il lavoro con gli allenamenti" conclude.

Prossima gara: domenica 19 aprile vs Botteghelle Basket, ore 18.00 al PalaGatti di Lamezia Terme.

Redel Viola Reggio Calabria - Sideco Basketball Lamezia: 53-58 (16-10, 11-16, 12-16, 14-16)

Sideco Basketball Lamezia: Cerra 10, Benvenuto, Molinaro 29, Antonicelli 7, Bova S., Diano 2, Bova L. 3, Verso, Lazzarotti 3, Bosone 4, Torcasio, Mammoliti. All. Piccione.

Redel Viola Reggio Calabria: Marinelli 6, Laganà, Mazza 8, Calogero 9, Pes 4, Damato, Pisapia 9, Del Giglio 2, Macrillante, Amendolia, Festa 8, Bordò 7. All. Scarpa.