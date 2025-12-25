Calcio femminile, la lametina Amatruda campionessa regionale con la Segato

Lamezia Terme - La scuola calcio Segato del Presidente Agostino Cassalia vince per il terzo anno consecutivo il titolo regionale. Ne fa parte Giorgia Amatruda lametina doc che da quest’anno è impegnata sia con l’under 15 che con l’under 12 , contribuendo con i suoi 9 goal nel girone di qualificazione alla conquista del titolo.

Questo di fatto permette di poter partecipare alle fasi interregionali che porterà alle finali scudetto, riconoscendo come la Segato sia diventata una forte realtà riconosciuta al di fuori della Calabria.

"Vince e convince la finale regionale contro il Cus Cosenza al Federale di Catanzaro davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, tanto da riconoscere come il calcio femminile stia portando una aria nuova e coinvolgente in uno sport che fino a qualche anno fa veniva visto con scetticismo far giocare le ragazze. Un ringraziamento per questo titolo va ai mister Felisia Bova e Antonio Greco, per l’impegno e la dedizione che hanno messo durante gli allenamenti e le partite, e per le prossime che verranno".