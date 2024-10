Circolo di Scherma Lametino alla 1° Prova Interregionale Under 14

Lamezia Terme - Inizia la stagione agonistica per il Circolo di Scherma Lametino con la 1^ Prova Interregionale Under 14 dove sono presenti le regioni della Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Molise.

“Nella prima giornata sono impegnati gli allievi nella specialità della Sciabola sia maschile che femminile per un totale di 13 partecipanti nelle varie categorie. Inizio scoppiettante ma non soddisfacente in quanto alcuni dei nostri allievi si sono fermati ad un passo per la finale ad 8. Nonostante le difficoltà per il luogo di allenamento, dove nel primo periodo ci siamo allenati all’aperto nell’area polivalente presso il circolo Viola Tennis, sempre vicino a noi, poi presso la struttura al Parco Peppino che per un periodo di due settimane ci ha ospitato per poter preparare al meglio la trasferta di Foggia. Ringraziamo infinitamente sia la Famiglia Viola che la famiglia Conte. Tornando a parlare della competizione un ottimo risultato è stato raggiunto da Sessa Riccardo classificandosi 3^ nella categoria Ragazzi/Allievi di Sciabola maschile disputando una prova eccellente ed arrendendosi solo nell’ incontro per la finalissima contro un avversario di un anno più grande di lui perdendo per 15/8.

All’esordio in questa prova ci sono stati nella categoria Maschietti De Medici Andrea e De Vito Giuseppe disputando una bella prova nella fase a gironi. Successivamente il primo ha perso per una sola stoccata il primo assalto dell’eliminazione diretta mentre per il secondo dopo aver vinto la prima di diretta ha perso per l’accesso alla finale ad 8 per 10/8. Sicuramente l’emozione e la tensione della prima competizione ha giocato un brutto scherzo ma grazie a questa esperienza le aspettative per i nostri due maschietti sono tante. Un altro esordio è nella categoria giovanissimi disputata da Lucchino Francesco, il quale ha dimostrato grande carattere e soprattutto voglia di crescere nonostante il fatto che è soltanto da due mesi che pratica questa disciplina. Per tutti gli altri una prova un pochino deludente in quanto nonostante il fatto che si riconoscono le loro qualità e potenzialità non hanno ottenuto un buon risultato. Tutto lo staff è in ogni caso soddisfatto della gara disputata considerando anche il fatto delle difficoltà che abbiamo avuto nel poterci allenare adeguatamente dovuto alla mancanza di una palestra”.

I risultati

Categoria Allievi/Ragazzi Sciabola Maschile:

3^ Sessa Riccardo

15^ Sirianni Michele

22^ Mercuri Antonio

24^ Arpaia Alberto

36^ Caroleo Domenico

Categoria Allieve/Ragazze Sciabola Femminile:

12^ Noto Alessandra

17^ Mercuri Fiamma

19^ Fiaschi Anna

Categoria Giovanissime Sciabola Femminile:

14^ Bertucci Anna

16^ Signore Amelie

Categoria Giovanissimi Sciabola Maschile:

24^ Lucchino Francesco

Categoria Maschietti Sciabola Maschile:

10^ De Vito Giuseppe

17^ De Medici Andrea

“Nella seconda giornata di gara è in programma la specialità della spada dove hanno partecipato due nostri allievi e precisamente Arcieri Annalisa e Mascaro Francesco entrambi nella categoria Giovanissimi. Arcieri dopo la prima fase a gironi dove ha fatto 3 vittorie e 2 sconfitte si è posizionata nella classifica provvisoria al 15^ posto per poi disputare l’eliminazione diretta, per l’accesso negli ottavi di finale, contro un’avversaria di Brindisi perdendo per 6/1 dopo il tempo massimo. In ogni caso si è vista la crescita sia tecnica che tattica da parte di Annalisa ma manca ancora tanta esperienza nell’affrontare con più determinazione e soprattutto pazienza la fase dell’eliminazione diretta. Nella categoria Giovanissimi Spada Maschile a gareggiare è Mascaro Francesco al suo secondo anno di attività. Fase a gironi un pochino sfortunata in quanto ha fatto due sconfitte al tempo regolamentare. Nell’eliminazione incontra il più esperto De Santis della Accademia Scherma Reggio Calabria che prevale per 10/1 per l’accesso al tabellone degli ottavi di finale. Francesco ha ancora poca esperienza nella specialità ma si riconosce in lui la volontà e la dedizione per lo sport della scherma. Con pazienza e continuità i risultati si otterranno”.

Risultati

Giovanissime Spada Femminile:

18^ Arcieri Annalisa

Giovanissimi Spada Maschile:

30^ Mascaro Francesco.

“Dopo i due giorni di gara lo staff ha potuto constatare che la crescita dei propri allievi sta diventando pian piano sempre più forte e c’è la consapevolezza del miglioramento da parte tutti. Ci aspetta ancora molto lavoro per poter portare a raggiungere migliori risultati tutti i nostri allievi perché siamo convinti che con la determinazione, il duro lavoro e la voglia di fare qualcosa di concreto e importante lo possono raggiungere in tanti”.