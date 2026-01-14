Coppa Calabria: la Promosport supera il Città di Siderno ai rigori e vola in semifinale

Lamezia Terme – La Promosport Lamezia e’ una delle quattro semifinaliste dell’edizione 2025-26 della Coppa Calabria di Prima Categoria. Nonostante lo 0-1 del match di andata, oggi pomeriggio sul sintetico del “Rocco Riga” ci sono voluti i calci di rigore per decretare la vincente del quarto di finale tra i lametini ed il Città di Siderno.

Buon avvio di Gallo e compagni i quali impensieriscono subito la porta reggina. Martinez su punizione laterale dai venti metri impegna l’ex Vigor Columbro alla respinta. Al 4’ ancora l’ex Atletico Maida va via in solitaria, entra in area ma spara oltre la traversa. Sette giri di lancette dopo, Vecchio è chiamato al suo primo intervento, bloccando il piazzato dalla media distanza dell’ex Locri Giovanni Libri. Decisamente più pericolosa la Promosport al 17’: Sano, imbeccato da Martinez, salta due avversari in piena area e scocca un diagonale che esce di un soffio a portiere battuto. A sbloccarla, poco prima del riposo, sono tuttavia gli ospiti con Denaro su calcio di rigore.

Al quarto d’ora della ripresa nuovo penalty, ma stavolta a favore dei lametini: non sbaglia neanche Martinez. Lo stesso attaccante la ribalta completamente dopo appena un minuto insaccando, di testa, su corner battuto da Liparota. Il Città di Siderno però non demorde ed acciuffa il 2-2 a metà ripresa. Risultato che qualificherebbe la squadra di mister Viterbo grazie al successo dell’andata. Sembra fatta, ma al 95’ gli ospiti trovano l’ormai insperato nuovo vantaggio con Marulla, portando così la sfida ai supplementari. Quasi allo scadere del primo extra-time eurogol di Perri il quale, da oltre trenta metri, inventa una parabola maligna che si spegne sotto l’incrocio. 3-3 che farebbe nuovamente accedere in semifinale i lametini. Ma nemmeno stavolta l’undici ionico si arrende ed al 10’ del secondo tempo supplementare Bottiglieri trova il definitivo 3-4. Si va ai calci di rigore. Permane la parità al termine dei primi dieci e quindi si procede ad oltranza. Saladino la mette dentro mentre l’esperto Libri G. si fa ipnotizzare da Vecchio. Promosport che in semifinale affronterà, sempre in gara di andata e ritorno, i reggini del Catona, i quali si sono sbarazzati piuttosto agevolmente della Bagnarese. L’altra semifinale sarà Soccer Montalto – Atletico San Lucido.

“A fine gara – ci dice il tecnico della Promosport, Leonardo Viterbo – ho fatto i complimenti ai ragazzi perché oggi hanno dato tutto nonostante i tanti influenzati. Ho recuperato in extremis cinque di loro, infatti, mentre altri tre non stavano bene. Passaggio del turno meritato nell’arco dei complessivi 180’. Abbiamo eliminato una signora squadra ed ora ci ritufferemo subito sul campionato che sabato ci vedrà già di nuovo in campo”.

PROMOSPORT – CITTA’ DI SIDERNO 5 – 4 dopo rigori (supplementari finiti 3 – 4)

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Morelli (18’st Galloro), Gaetano, Decio, Gallo, Cullice (14‘sts Crapella), Liparota (35’st Saladino), Kamel, Sano (30’st Perri), Russo (18’st Santacroce), Martinez (44‘st Vaccaro). In panchina: La Porta, De Moro. Allenatore: Viterbo

CITTA’ DI SIDERNO: Columbro, Cavallaro, Musolino, Denaro, Galluzzo, Marulla, Archinà (20’st Salerno), Libri G., Tassone (12’st Gullaci), Bottiglieri, Cecere. In panchina: Scruci, Libri D., Scrivo, Patti. Allenatore: Silvano

ARBITRO: Domenico Procopio da Soverato

MARCATORI: 40’pt Denaro rig (CDS); 15’st Martinez rig. (P), 16’st Martinez (P), 26’st Cecere (CDS), 50’st Marulla (CDS); 14’pts Perri (P), 10’sts Bottiglieri (CDS). Sequenza rigori: Santacroce gol (P), Cavallaro parato (CDS); Crapella parato (P), Musolino gol (CDS); Decio gol (P), Marulla gol (CDS); Galloro gol (P), Denaro gol (CDS); Perri gol (P), Bottiglieri gol (CDS); Saladino gol (P), Libri parato (CDS)

NOTE: ammoniti Musolino (CDS), Marulla (CDS), Denaro (CDS), Perri (P), Gullaci (CDS), Vaccaro (P), Silvano (CDS)

Ferdinando Gaetano