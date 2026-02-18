Coppa Calabria: vittoria di misura della Promosport nella semifinale d'andata

Lamezia Terme – Termina con la vittoria di misura della Promosport Lamezia ai danni del Catona, la semifinale d’andata di Coppa Calabria giocatasi oggi pomeriggio sul sintetico del “Rocco Riga”. Gara equilibrata, quella che ha messo di fronte le capoliste dei gironi B e D di Prima Categoria. Lametini più cinici, e fortunati, nel primo tempo, grazie all’uno-due, nel giro di meno di un paio di minut, di Sano. Nella ripresa i reggini hanno provato a spingere, andando, però, quasi sempre a sbattere sull’attenta difesa lametina. Ad un giro di lancette dal novantesimo, Marcianò e compagni hanno tuttavia trovato il gol che renderà la sfida di ritorno, in programma il 18 marzo, decisamente più combattuta ed incerta.

Il primo sussulto è di marca ospite. Sventola dalla distanza di Bonadio disinnescata in angolo da un attento Vecchio. Le squadre si affrontano soprattutto a centrocampo e per annotare una nuova azione degna di nota bisogna aspettare il 31’: breack a centrocampo di Gallo che vede e serve sull’out sinistro Galloro, il quale controlla e lascia partire un sinistro fuori di un metro abbondante. Al 39’ mischia in area reggina, la palla s’impenna e, ricadendo, viene deviata con il braccio da D’Agostino. L’arbitro indica prontamente il dischetto. Alla battuta va Sano: botta forte e centrale che spiazza Barbieri, tuffatosi sulla sua destra. Il tempo di riprendere il gioco che il numero dieci ospite va vicinissimo al pronto riscatto. Dalla lunetta scocca un forte mancino a giro che sbatte sotto la traversa, quindi sulla linea ed esce. La Promosport recupera immediatamente il possesso della palla, Santacroce lancia lungo sullo scatto Sano che supera in velocità Marcianò e calcia trovando la respinta in uscita bassa di Barbieri, il pallone, però, carambola nuovamente sui piedi di Sano e s’insacca lemme lemme. Doppietta per l’ex centravanti dell’ Excalibur che sale, così, a sedici, tra campionato e coppa, centri stagionali.

I secondi 45’ vedono il Catona tenere il pallino, con la Promosport che prova a far male in ripartenza. Angolo teso in piena area piccola di Antonio Melchionna, con Vecchio bravo a respingere in uscita tra una selva di gambe. Al 10’ Bonadio si accentra palla al piede e, dal limite, lascia partire un delizioso destro a giro di un soffio fuori a Vecchio stavolta pietrificato. Al 17’ cross radente di Bonadio per Buono che, spalle alla porta, si alza la palla ma, in acrobazia, alza troppo la mira. Quasi alla mezz’ora, punizione dalla distanza di Martinez bloccata in due tempi da Barbieri. Al 34’ punizione dal limite la terale di D’Agostino e provvidenziale respinta, di piede, di Morelli, appostato sul primo palo. Gli ospiti continuano a collezionare angoli e punizioni laterali. E proprio da una di queste, concessa per evitabile fallo del giovane Cullice, Bonadio scodella in piena area dove Bordo è il più lesto, in mischia, a metterla in fondo al sacco. Nell’altra semifinale d’andata, successo casalingo, per 3-1, del Soccer Montalto sull’Atletico San Lucido.

PROMOSPORT – CATONA 2-1

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Morelli, Gallo, Kamel, Galloro, Saladino (22’st Decio), Corigliano, Santacroce (37’st Cullice), Russo (15’st Martinez), Sano, Piacente (41’st Liparota). In panchina: La Porta, De Moro, Bechar, Crapella, De Fazio. Allenatore: Viterbo

CATONA: Barbieri, Neri, Melchionna Al. (30’st Calabro), Toscano (18’pt Gentile), Bordo, Marcianò (29’st Calabrese), Bonadio, Melchionna An. (23’st Giordano), Buono (23’st Lancia), D’Agostino, Bellè. In panchina: Currà, Moncalieri, Fulco, Calarco. Allenatore: Melchionna F.

ARBITRO: Giovanni Battista Fortino da Rossano

MARCATORI: 39’pt Sano rig. (P), 41’pt Sano (P); 44’st Bordo (C)

NOTE: spettatori 100 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Gallo (P), Melchionna An. (C), Neri (C), Bordo (C), Sano (P), Morelli (P), Viterbo (P). Angoli 2-7. Recupero: 2’pt e 4’st

Ferdinando Gaetano