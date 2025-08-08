Decima edizione dello slalom curinghese il 6 e 7 settembre

Lamezia Terme - "Ad un mese dalla decima edizione dello Slalom Curinghese, in programma per domenica 7 settembre p.v., già si avverte nell’aria il romboare dei motori sulla provinciale che da Località Turrina porta nel centro abitato di Curinga. L’efficiente macchina organizzativa della Lamezia Motorsport sta lavorato intensamente per poter offrire una kermesse automobilistica, entrata nel cuore di tutti, oltre ogni attesa rispetto al passato. Un’edizione, quella di quest’anno, particolarmente sentita e significativa dal momento che si “festeggia” il traguardo di dieci edizioni" è quanto si legge in una nota di Lamezia Motorsport.

"Il team degli organizzatori sta mettendo a punto gli ultimi adempimenti, autorizzativi, burocratici e non , oltre che logistici e sportivi indispensabili per porre nelle migliori condizioni possibili tutti i partecipanti a vario titolo, dai piloti ai meccanici ed accompagnatori, senza dimenticare i vari commissari tecnici e sportivi. Una decima edizione , come anzidetto, valida anche quest’anno per il Campionato Italiano Slalom nonché per il Challenge Slalom Calabria 2025. Ancora una volta, quindi , la gara di Curinga sarà nel gota delle gare di Slalom a livello nazionale, ed è un orgoglio per chi in questi anni ci ha sempre creduto ed ha lavorato con impegno e sacrificio, nonché per l'intera comunità curinghese, amministrazione comunale in primis, che si è sempre dimostrata sensibile e molto accogliente nei confronti dei driver che hanno partecipato alle varie edizioni con nomi altisonanti nel panorama slalomistico nazionale. Nel concludere non rimane che dare appuntamento a tutti gli appassionati di queste competizioni nonché a tutti i piloti ed i loro staff, oltre che naturalmente a tutti i cittadini e turisti che ad inizio settembre affollano - si augura ancora numerosi- le belle cittadine calabresi, al prossimo 7 Settembre 2025 giorno del 10° Slalom Curinghese".