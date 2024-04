Eccellenza, il Sambiase cala il poker e mantiene l’imbattibilità casalinga lunga un’intera stagione: 4-0 allo Scalea

Lamezia Terme - Tutto facile per il Sambiase nell’ultimo atto di un campionato di Eccellenza giunto all’epilogo senza grossi scossoni. Al “Renda”, dopo aver archiviato la pratica Scalea già nelle prime battute grazie alle reti di Umbaca (3’) e Cataldi (6’), i giallorossi dilagano nella ripresa con Djalo (48’) e Costanzo 61’).

L’ennesimo successo consente ai ragazzi di Claudio Morelli di mantenere l’imbattibilità casalinga lunga un’intera stagione e chiudere il torneo da primi della classe a quota 73 punti, confermandosi miglior difesa d’Italia con appena 8 goal subiti. Raggiunta anche la Vigor come miglior attacco del campionato. Sambiase di nuovo in campo domenica prossima per il triangolare di Supercoppa con le vincenti dei due gironi di Promozione, Rossanese e Ardore. A seguire, l’attesa festa giallorossa in Piazza 5 dicembre.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del fischio d’inizio, pasillo de honor dello Scalea per il Sambiase, accompagnato dalle coreografie dei supporter giallorossi sugli spalti

3’ Sambiase subito in vantaggio. Imbucata di Crucitti per Cataldi che vede l’inserimento di Umbaca, palla arretrata e piattone sinistro del fantasista giallorosso che fulmina Calandra di prima intenzione

6’ I padroni di casa trovano immediatamente il raddoppio con Cataldi che controlla in area e gira sul palo lontano dove Calandra non può arrivare

11’ Cross di Crucitti deviato da Di Biase, il portiere ospite si salva d’istinto

12’ Ci prova Schirripa, palla a lato

19’ Conclusione tesa di Mollo che sorvola la traversa

21’ Cross di Umbaca per la testa di Solomon, palla fuori

32’ Scalea pericoloso con un colpo di testa di Troncone che sorvola la traversa

34’ Sambiase vicino alla terza con un sinistro di Crucitti deviato di piede da Calandra

41’ Altro tentativo di Crucitti, palla a lato

Secondo tempo

3’ Tre a zero Sambiase. Umbaca ruba palla a sinistra e pesca sul secondo palo Djalo libero di appoggiare in rete indisturbato

16’ I padroni di casa calano il poker con un destro da posizione defilata di Costanzo che beffa Calandra

27’ Abayian cerca il destro da fuori, conclusione debole

39’ Cross di Costanzo per Abayian che non trova la deviazione del 5-0

47’ Mister De Domenico concede qualche sprazzo di gara anche al classe 1956 Angelo Ricca, accolto dalla standing ovation dell’intero Gianni Renda

SAMBIASE – SCALEA 4-0

Marcatori: 3’ Umbaca, 6’ Cataldi, 3’st Djalo, 16’st Costanzo

SAMBIASE: Giuliani, Perri (27’st Frasson S.), Schirripa (17’st Schirripa), Trentinella (1’st Piriz), Frasson V., Strumbo, Cataldi (11’ st Costanzo), Solomon, Djalo (11’st Abayian), Crucitti, Umbaca

A disp. Martino, Frasson S., Scrugli, Colombatti, Espinar

All. Morelli

SCALEA: Calandra, Casciaro (1’st Jara), Chemi, Santesi, Troncone, Di Biase, Rossitto (23’st Prezioso), Osso, Tufo, Mollo (47’st Mollo), Panassidi (17’st Rodi)

A disp. Martorelli, Haidar, Bertucci, Barbarossa, Leone,

All. De Domenico

Arbitro: Polistena di Soverato

Assistenti: Varacalli di Locri e Graziano di Paola

Note: Angoli 2 -2; Ammoniti: Chemi, Troncone, Jara, Caputo

Rec. 3’ st

F.S.