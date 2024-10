Eccellenza, la Vigor Lamezia fa visita al Bocale per consolidare la vetta

Lamezia Terme – Una rondine non fa primavera (anche se questo caldo ottobre suggerirebbe altro) e la strada è ancora lunga, ma intanto, grazie al rinvio di ReggioRavagnese - Isola Capo Rizzuto e, soprattutto, alle nove reti, valse sei punti, messe a segno tra Palmese e Rende, la Vigor Lamezia si ritrova finalmente in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza. Un primato provvisorio, certo, eppure, considerando il valore della rosa a disposizione di Danilo Fanello e quanto proclamato a inizio stagione dai vertici biancoverdi, al momento “everything in its right place”, come direbbero i Radiohead. Galeotta, in particolare, la vittoria nello scontro diretto di Palmi della quinta giornata, che pare aver definitivamente sbloccato, anzitutto a livello psicologico, i lametini, straripanti poi contro il modesto Rende, non a caso salutato in settimana dal dimissionario Paolo Gallo, sostituito da Andrea Spinelli. Il 6-0 rifilato ai biancorossi ha invece permesso alla Vigor di imporsi come miglior attacco del torneo, in virtù delle 15 reti messe a segno in sei partite, sulla scia di quanto fatto vedere nel girone di ritorno dello scorso anno.

Dati decisamente incoraggianti cui, nel match del “D’Ippolito”, ha contribuito anche Marco Condemi, autore di una doppietta coincisa con le prime marcature in maglia biancoverde: “Sono molto contento per i due goal – ha dichiarato l’attaccante – ma soprattutto per aver dato una mano alla squadra e aver portato a casa i tre punti, che è la cosa più importante, a prescindere dai marcatori o dal numero di reti. Conta soltanto vincere e, possibilmente, convincere, quindi 1-0 o 6-0 fa lo stesso. Siamo un gruppo molto unito e tutto ciò che vogliamo è raggiungere il nostro obiettivo, anche perché parliamo di una squadra costruita proprio per vincere e spero di continuare a dare il mio contributo”. Obiettivo che, raggiunta la vetta, passerà anche dalla trasferta di domani, contro un Bocale, al momento, a ridosso della zona play-out, reduce dalla sconfitta nell’ultima giornata (la seconda stagionale) a Brancaleone, mentre tra le mura amiche, fin qui, non ha mai perso, racimolando tre pareggi e una vittoria. Una gara, insomma, da non sottovalutare, soprattutto in vista dello scontro tra la ReggioRavagnese e una Palmese in cerca di riscatto, a secco di successi da tre partite dopo un buon avvio.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “Saverio Spinella” di Melito Porto Salvo:

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, Caruso, De Fazio, De Nisi, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Curcio, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Azzinnaro, Bernardi, Catania, Condemi, Costanzo, Egyr, Padin, Spanò.



Arbitrerà l’incontro il sig. Giuseppe Falvo di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Antonio D'Agostino e Antonio Mazzei. Calcio d’inizio ore 14.30.

Francesco Sacco