Esordio vincente della Promosport in Coppa Calabria: battuto 2-1 il Caraffa al Riga

Lamezia Terme – Vittoria di misura della Promosport Lamezia nella prima gara ufficiale della nuova stagione. I ragazzi di mister Viterbo ieri pomeriggio hanno battuto per 2-1 il Caraffa nella gara giocata al “Rocco Riga” e valevole come andata dei sedicesimi di finale della Coppa Calabria 2025-26. Domenica prossima, 21 settembre, il match di ritorno in casa dei catanzaresi.

La parità iniziale si sblocca già dopo 15’ allorquando Piacente trasforma un penalty. Poco dopo la mezz’ora di gioco, l’ex Antonio Mercuri calcia rasoterra una punizione dalla lunga distanza, la palla sbatte sui piedi di Gallo e carambola dalle parti di Masciari, freddo ad insaccare, a tu per tu con Vecchio, il momentaneo 1-1. I lametini continuano a fare la partita ed a creare occasioni, ma devono aspettare il 37’ della ripresa per ripassare, stavolta definitivamente, in vantaggio. E’ l’ex centravanti dell’Excalibur Mohamed Kotadin Sano, entrato a metà ripresa ed all’esordio in biancazzurro, a gonfiare la rete avversaria con un gran tiro al volo sotto la traversa.

Finale nervoso. A tre giri di lancette dal novantesimo Cristiano avrebbe rifilato un pestone, a palla lontana, allo stesso Sano in piena area di rigore. Gesto non visto dal direttore di gara e che scatena un parapiglia in campo e davanti le due panchine. Ne fanno le spese Galloro della Promosport ed il portiere del Caraffa Emanuele Voce, espulsi per reciproche scorrettezze. Quasi contemporaneamente l’arbitro sventola il “rosso” pure al collaboratore tecnico dei locali Molinaro, nonché al preparatore dei portieri degli ospiti, Carlo Voce.

Nell’ultima settimana, intanto, il sodalizio del presidente Liotta aveva ufficializzato altre quattro riconferme ed un nuovo calciatore. Vestiranno ancora la casacca della Promosport il terzino classe 2005 Giuseppe Delfico, il difensore centrale, e capitano, Carlo Gallo, l’attaccante Matteo Piacente e l’esterno offensivo Matteo Santacroce. Ingaggiato il giovanissimo difensore Giuseppe De Moro (classe 2008), proveniente dal settore giovanile della Vigor Lamezia.

PROMOSPORT LAMEZIA – CARAFFA 2-1

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Galloro, Decio Fortunatini, Gallo, Morelli (21’st Delfico), Kamel (35’st Bechar), Piacente (21’st Sano), Perri (35’st Liparota), Santacroce (21’st Giudice), Gaetano, Saladino. In panchina: Risoli, De Fazio, De Moro, Cullice. Allenatore: Viterbo

POLISPORTIVA CARAFFA: Voce E., Bruni (1’st Morello), Siracusa, Procopio, Cristiano, Folino, De Santis (1’st Arcuri), Bellia, Masciari (27’st Cammisecra), Mazzei, Mercuri (42’st Marchio). In panchina: Fava, Barberio, Chiarella, Arone, Russomanno. Allenatore: Curcio

ARBITRO: Rodolfo Valentino di Soverato

MARCATORI: 15’pt Piacente rig. (P), 35’pt Masciari (C); 37’st Sano (P)

NOTE: spettatori un’ottantina. Al 42’st espulsi, per reciproche scorrettezze, Galloro (P), Voce E. (C) e, dalla panchina, il collaboratore tecnico Molinaro (P) ed il preparatore dei portieri Voce C. (C). Ammoniti Kamel (P), De Santis (C), Delfico (P)

Ferdinando Gaetano