Finale Regionale del trofeo Coni di Badminton a Paola

Paola (Cosenza) - Nella giornata di domenica 22 giugno si è svolta nel Palasport “Tonino Maiorano” di Paola la finale Regionale del trofeo Coni di Badminton. Nel corso della la competizione c’è stato un momento di grande commozione - raccontano - quando si è osservato un minuto di silenzio per una triste notizia che ha sconvolto il mondo del Badminton italiano. Infatti, è scomparsa in settimana, all’età di 53 anni, Petra Schrott, 18 volte campionessa italiana con relativo record di titoli vinti nel singolare femminile e nel doppio misto, nonché azzurra di Badminton che vanta la qualificazione alle prime storiche Olimpiadi di Barcellona 1992, dove questo bellissimo sport ha fatto il suo debutto.

Tornando alla Finale Regionale Coni - raccontano in una nota - c’è da dire che è stata una bella manifestazione, moto partecipata e ricca di spunti tecnici e agonistici che fanno ben sperare per il futuro. Alla manifestazione erano presenti il Presidente Regionale FIBa Adelino Liuzzi, il Delegato Provinciale di Cosenza Davide Cafarelli e il Consigliere Regionale FIBa Giuseppe Naccarato.

La classifica finale ha visto primeggiare l’Asd G. Scorza, al secondo posto a pari merito la Polisportiva Azzurra Paola e l’Asd G.Scorza 2. Si è conclusa con questa manifestazione l'attività sportiva agonistica prima delle vacanze estive, ora l’appuntamento è a Settembre. Da parte del Comitato Regionale FIBa "un ringraziamento a tutti i genitori che hanno accompagnato i ragazzi e all'Amministrazione Comunale di Paola per la sua disponibilità nel concedere l'impianto sportivo comunale. Augurando buone vacanze a tutti i tesserati si sottolinea, comunque, che l’attività del CR non si ferma, in quanto sarà presente nei Centri Estivi e sulle spiagge con l'AirBadminton, versione estiva del Badminton indoor".