Lamezia Terme - Si è svolta nella mattinata di domenica 6 luglio una gara di Tiro dalla Lunga Distanza nel Poligono del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria a Fronti di Lamezia. Organizzato dal Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria (C.A.T.S. Calabria SD a RL) sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva OPES e con il patrocinio di Sport & Salute la gara di tiro denominata 1° Torneo V2 Italia F-Class (1vs1). Erano ammesse armi a canna rigata Bolt Action dal calibro .222 al calibro 8 mm.

"La prova - fanno sapere in una nota - è consistita nello scontro diretto tra due tiratori stabiliti a mezzo sorteggio con eliminazione diretta dopo l’esplosione di 17 colpi, i primi due considerati “sighter”. Il bersaglio, di tipo elettronico e dimensioni regolamentari, era posto alla notevoledistanza di 680 metri. La partecipazione è stata un autentico successo, con tiratori provenienti da Campania, Basilicata e Sicilia oltre naturalmente ai calabresi che ben conoscono il Poligono. Una partecipazione che ha inorgoglito in particolare il Presidente Regionale OPES, Mario Gagliardi, presente alla manifestazione insieme al Delegato Nazionale Sig.ra Eugenia Chis, che ha avuto parole di elogio per l’organizzazione, la passione e l’impegno del C.A.T.S. Calabria e per i tiratori provenienti da tutto il Sud Italia confermando il suo maggiore impegno per far conoscere ed apprezzare questa disciplina, da poco alla ribalta in italia, in particolare a livello di CONI nazionale".

Sotto la direzione di Giuseppe “Nino” Di Salvo, conclude la nota "la gara è filata via liscia senza particolari intoppi lasciando soddisfatti i partecipanti che hanno apprezzato sia la location, unica nel meridione, che la formula della competizione. A trionfare a fine giornata è stato Vincenzo Polimeni di Reggio Calabria che ha battuto in finale Alfio Musumeci siciliano di Sortino in provincia di Siracusa mentre sul terzo gradino si è accomodato Giuseppe Gangemi di Reggio Calabria".