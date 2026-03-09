Gran Prix Under 12: l’ASD Sporting Life Karate di Lamezia sul podio con cinque medaglie

Vibo Valentia – Ottimi risultati per l’ASD Sporting Life Karate di Lamezia Terme al Gran Prix Karate Under 12, svoltosi al PalaValentia di Vibo Valentia e che ha visto la partecipazione di oltre 200 giovani atleti provenienti da tutta la Calabria. La società lametina si è distinta soprattutto nella specialità del kumite, conquistando diverse medaglie e confermando il buon lavoro svolto in palestra.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Andrea Pullia, autore di una prestazione convincente che gli ha permesso di conquistare la medaglia d’oro nella propria categoria. Importanti risultati sono arrivati anche dagli altri giovani atleti della squadra, con Vincenzo Costanzo, Alessandra Lucchino e Matilde Muraca che hanno ottenuto un secondo posto, contribuendo ad arricchire il medagliere della società.

A completare il bottino è stato Vincenzo Talarico, che ha conquistato il terzo posto, portando a casa una medaglia di bronzo dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. Positiva anche la prestazione dell’atleta Diop Elhadji, che pur non riuscendo a conquistare una medaglia ha disputato una gara di buon livello, dimostrando grande impegno sul tatami.

Il risultato complessivo rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’ASD Sporting Life Karate e per lo staff tecnico guidato dal coach Michele Torcasio, che continua a lavorare con impegno nella crescita sportiva dei giovani atleti.

La competizione ha offerto una giornata di sport e confronto tra i ragazzi delle diverse società calabresi, confermando ancora una volta il karate come disciplina capace di trasmettere valori di rispetto, impegno e sana competizione.