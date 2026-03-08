Gran Prix Karate under 12: lo Sporting Center Lamezia conquista un oro e due bronzi

Vibo Valentia - Oltre 200 giovani atleti da tutta la Calabria al PalaValentia per il Gran Prix Under 12. L’ASD Sporting Center di Lamezia Terme conquista un oro e due bronzi nel kumite.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il PalaValentia di Vibo Valentia ha ospitato, infatti, il Gran Prix Karate Under 12, una manifestazione sportiva che ha richiamato oltre 200 giovani atleti provenienti da diverse palestre delle cinque province calabresi. L’evento si è aperto con un momento particolarmente significativo: un omaggio alle donne, realizzato attraverso una performance di karate dal forte valore simbolico, capace di unire sport, rispetto e sensibilizzazione su un tema di grande attualità. Nel corso della giornata gli atleti si sono confrontati nelle due principali specialità del karate: kata e kumite, offrendo al pubblico presente un susseguirsi di prove tecniche e combattimenti all’insegna della concentrazione, della disciplina e dello spirito sportivo.

Tra le società protagoniste della competizione si è distinta l’ASD Sporting Center di Lamezia Terme, guidata dai coach Vincenzo Ruberto e Alessandro Martello, che ha ottenuto importanti risultati nella categoria kumite Under 12.

Sul gradino più alto del podio è salito Francesco Liparota, conquistando la medaglia d’oro. Ottima prestazione anche per Claudio Migliaccio e Giuseppe Strangis, che hanno entrambi ottenuto il terzo posto, portando a casa due medaglie di bronzo per la società lametina. La manifestazione si è conclusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori e delle società partecipanti, confermando il karate come uno sport capace di trasmettere valori fondamentali come rispetto, impegno e crescita personale, soprattutto tra i più giovani.