Il Comune di Vibo Valentia omaggia il pilota lametino Claudio Gullo

Vibo Valentia - "Il Comune di Vibo Valentia ha omaggiato il pilota Claudio Gullo del team Vecchio Amaro del Capo Gullo ha stabilito sotto le insegne del Vecchio Amaro del Capo il record mondiale sulla tratta Napoli-Capri con un tempo di 12 minuti e 24 secondi, superando un primato che resisteva dal 2016. Un gesto simbolico per rendere omaggio a una figura che ha portato alto il nome della Calabria nel panorama sportivo internazionale" è quanto si legge in una nota.

"Vibo Valentia - precisano - ha voluto omaggiare il pilota calabrese Claudio Gullo, che a bordo dello scafo Tommy One, insieme ai colleghi Maurizio Schepici e Fulvio De Simone, ha stabilito sotto le insegne del Vecchio Amaro del Capo il record mondiale sulla tratta Napoli-Capri con un tempo di 12 minuti e 24 secondi, superando un primato che resisteva dal 2016. Il sindaco Enzo Romeo insieme all’assessore allo Sport Stefano Soriano - raccontano - lo ha convocato nell’aula consiliare di Vibo Valentia per rendergli onore, insieme a Filippo D’Agnolo Presidente del D&D JET SKY team in cui è tesserato Gullo, e Domenico Nigro Imperiale presidente della Federazione Italiana Motonautica Calabria. A tracciare un profilo del pilota lametino Albino Talarico giornalista e conduttore della storica trasmissione tv di Motorsport Su di giri ; e Pippo Caffo presidente del Gruppo Caffo 1915 main sponsor di Claudio Gullo. Il Campionissimo della Piana di Lamezia Terme è stato accompagnato al prestigioso evento dal consigliere comunale di Lamezia Mimmo Gianturco sempre pronto ad onorare le eccellenze del territorio".