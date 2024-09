Il pilota lametino Claudio Gullo torna in pista dopo la conquista del titolo mondiale

Lamezia Terme - Il lametino Claudio Gullo ritorna in pista sulle 4 ruote, il Pluricampione Italiano di Karting ed Automobilismo e da poco Campione Mondiale di Offshore, dopo quasi un anno di tempo è ritornato in pista sul Kartodromo di Amato alla guida di un kart 125 c.c.

"Il Campione Iridato - informano in una nota - è stato assistito da Attilio del Team Ferraggina Racing di Catanzaro. L'intento del Pilota Ufficiale del Gruppo Caffo 1915 di Limbadi è quello di ritrovare gli automatismi e l'allenamento ideale per ritornare entro fine stagione in gara in qualche competizione Automobilistica o karting, il "pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo, nonché Testimonial Ufficiale del Brand mondiale Vecchio Amaro del Capo per il motorsport dopo questa giornata di test ritornerà a breve in Pista in alcuni test presso Kartodromi ed Autodromi siti fuori dalla Calabria. Il "Fresco" Primatista Mondiale di Motonautica non ha mai dimenticato il "Primo amore" il karting, specialità dove attualmente è il Primo ed Unico Pilota Calabrese di Karting dal 1961 fino ad oggi a poter annovere titoli Italiani, il pilota della Piana di Lamezia , tra le tante affermazioni può vantare nel Palmares titoli Nazionali in ben 3 specialità diverse (Karting, Automobilismo e Motonautica) ed e' l'unico a poter annoverare Titoli in 4 diversi mezzi da corsa, karting, Vetture Turismo di varie cilindrate e Gruppi, Vetture Sport Prototipo e Barche da Competizioni offshore, Attualmente il Driver della Distilleria Caffo 1915 è anche l'unico Pilota Calabrese ad Aver Vinto in uno sport Motoristico un Titolo Mondiale , l'unico in Assoluto fra tutte le Categorie e Specialità del Motorsport Mondiale".