Prima giornata di regate di IKA Youth European Championships & Formula Kite Grand Prix a Gizzeria

Gizzeria - Prima giornata di regate per IKA Youth European Championships & Formula Kite Grand Prix a Gizzeria. In testa con pari punteggio nelle rispettive flotte Maeder e l’azzurro Pianosi, seguiti dallo svizzero Stragiotti. Al via IKA Youth European Championships & Formula Kite Grand Prix, in programma fino a domenica 6 luglio nel golfo di Lamezia. Gli spazi dell’iconico Hang Loose Beach di Gizzeria ospitano, in questi giorni, uno degli eventi più importanti nel panorama del kitefoil, valido per il ranking mondiale della classe olimpica, che ha richiamato i migliori atleti della scena internazionale.

Primo giorno di competizione: 12 regate con il vento di Gizzeria che non delude

La prima giornata di regate si è svolta in condizioni climatiche perfette, con un vento termico costante a 10 nodi. Gli atleti, suddivisi in 3 flotte (2 maschili e 1 femminile) hanno lottato alacremente per la conquista del podio. L’italiano Pianosi – fresco di un quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 – e il bronzo olimpico Maximilian Maeder si sono sfidati in un testa a testa emozionante, terminato con un primo posto ex aequo nelle rispettive flotte. Al terzo posto lo svizzero Stragiotti che ha dimostrato grande tecnica e determinazione.

Le open series andranno avanti fino a sabato, mentre domenica 6 ci saranno le fasi finali dove i migliori 10 si sfideranno per i titoli. I campioni saranno incoronati domenica pomeriggio con la cerimonia di premiazione prevista da programma alle ore 17.

La competizione "rappresenta il primo evento della classe per il quadriennio olimpico e le classifiche di questa gara saranno importanti nell’identificazione degli atleti rappresentativi delle diverse nazioni. La presenza di 70 atleti – tra cui alcuni dei giovanissimi che hanno già partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 – provenienti da 22 nazioni di 4 continenti è la dimostrazione dell’estrema rilevanza che l’evento ricopre. Questo grande coinvolgimento e lo status di evento internazionale IKA rendono la competizione un banco di prova di grande rilievo, oltre a rappresentare un trampolino di lancio per le nuove promesse del kitefoil".

Atleti di vertice e grandi ritorni

Tra i partecipanti di spicco, Riccardo Pianosi, attualmente in testa alla classifica generale e tra i protagonisti alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha conquistato il quarto posto. A combattere per il titolo, Gian Andrea Stragiotti, campione U21 2024, che torna in Calabria per il secondo anno consecutivo dopo aver trionfato nella categoria. Presenti anche Catalina Turienzo, campionessa U21 femminile, il recente bronzo olimpico Maximilian Maeder, Massimo Chieffo, Giuseppe.

Paolillo e altri atleti italiani di livello internazionale, tra cui i fratelli Julio e Luis Houze. Nella categoria femminile, troviamo l’atleta cinese Suofeiya Li che sta scalando la classifica e la giovane polacca Karolina Jankowska.

L’evento, ricordano, è organizzato dal Circolo Velico Hang Loose in collaborazione con IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia) e con il supporto di Calabria Straordinaria, rappresenta un segnale forte dell’impegno della Calabria nel promuovere e sviluppare le discipline più innovative e sostenibili. La manifestazione è sponsorizzata da Volkswagen Veicoli Commerciali Chiappetta.