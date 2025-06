Il pilota lametino Gullo al via della cronodiscesa "Ferrito-Pratora" di Gravity Race Car

Lamezia Terme - "Questo fine settimana si disputerà la Ferrito-Pratora, gara di cronodiscesa inserita nel circuito di Gravity Race Car di Speed Down, la kermesse sportiva è organizzata dalla speed down project di Settingiano insieme al team Prasar speed down di Ferrito ed è valida per il Campionato Italiano usacli di Specialità e per il Campionato interregionale Calabria/Sicilia, al via della manifestazione ci saranno i migliori specialisti del sud Italia, tra di essi ci sarà anche il Campionissimo di Lamezia Terme Claudio Gullo" è quanto si legge in una nota.

"Il pilota professionista del Gruppo Caffo 1915 Testimonial Ufficiale per il motorsport Italiano, Europeo e Mondiale del brand internazionale Vecchio Amaro del Capo - spiegano - su invito del presidente Francesco Rotella prenderà il via della gara alla guida della formula c4 (la classe regina delle gare in discesa) greenmamba messa a disposizione dal costruttore Gerold Spitaler di Bolzano, il "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo Campione Mondiale in carica di Offshore longe distance e gia' pluricampione d'Italia nel karting e nell'automobilismo nonché plurimedagliato al Valore Atletico dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano è reduce dalla partecipazione alla cronodiscesa di Campodorato a Nocera, dove è riuscito nonostante non sia uno specialista di questo genere di Competizioni ad ottenere la vittoria assoluta della manifestazione"

"Un risultato sorprendente e storico - aggiungono - in quanto da quanto sembra lo proietta ancora di più nella storia dello sport, infatti è il Primo Pilota Italiano ad ottenere almeno una Vittoria Assoluta sia in una Cronoscalata e sia in una Cronodiscesa, Gullo già nominato "Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo" dal Consiglio Regionale della Calabria nel 2024 ha un palmares sportivo di altissimo livello, con Vittorie Italiane e Mondiali in varie specialità diverse che lo rendono il pilota Calabrese più Vincente di tutti i tempi in discipline e categorie diverse oltre ad essere il Primo ed Unico Calabrese Campione Italiano di Karting dal 1961 (quando fu istituito il Campionato) ad oggi, ed è anche il Primo Calabrese nella storia delle corse a Vincere un Titolo Mondiale tra tutte le discipline del motorsport".

"Sono Contento che gli organizzatori mi abbiano ancora una volta prestato una vettura per poter essere al via, naturalmente non so cosa aspettarmi visto che non sono uno specialista di tale disciplina, mi sono avvicinato ad essa grazie al Campione Francesco Rotella, ho trovato un ambiente sportivo sano e molto affiatato, sono soddisfatto di aver già ottenuto una Vittoria Assoluta nel Campionato Italiano usacli, spero di poter essere anche qui sul tracciato Ferrito/Pratora ancora competitivo ed arrivare vicino al terzo gradino del podio o poco più sotto, sicuramente non sarà semplice perché gli altri driver sono molto bravi però io come è sempre stata nella mia indole sportiva proverò a punzecchiare i più veloci".