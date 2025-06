Categoria Esordienti dell’Arvalia Lamezia al Campionato Interregionale di Pallanuoto, il bilancio

Lamezia Terme - "Si conclude con soddisfazione e con grandi prospettive per il futuro, il Campionato Interregionale Puglia, Basilicata e Calabria, che ha visto tra i suoi grandi protagonisti la Categoria Esordienti della squadra di pallanuoto della Arvalia Lamezia. Il team della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha saputo distinguersi per impegno, spirito di squadra e crescita costante, nonostante le numerose difficoltà logistiche affrontate nel corso dell’anno per un campionato che si è svolto quasi interamente in Puglia, ma che va visto disputare le battute finali nell’impianto della Piana" è quanto si legge in una nota.

"Grande passione e determinazione - precisano - hanno accompagnato gli atleti guidati dai mister Pierluigi De Fazio e Simone Lucchino anche nella prima partita di domenica scorsa con il derby tutto calabrese tra Arvalia e Rende. Dopo aver tenuto testa per i primi due tempi, la compagine di casa ha ceduto alla supremazia degli avversari, piazzandosi al sesto posto. Un risultato che rappresenta tutt’altro che una sconfitta, anzi, pone i migliori presupposti per un lavoro ancora più mirato nel corso della prossima stagione sportiva".

Un plauso alla squadra è quello rivolto dalla direttrice della piscina comunale Carmen Mazzei: "Siamo orgogliosi del percorso compiuto dal nostro team di pallanuoto. I ragazzi e lo staff tecnico hanno dimostrato costanza, serietà e passione. Ogni trasferta è stata una prova di maturità e coesione. Un plauso particolare va a tutti gli atleti che hanno onorato la nostra società con impegno e dedizione, portando in alto il nome della nostra città. Un grazie sentito anche allo staff tecnico che li ha seguiti con competenza e cuore".

Bilancio più che positivo anche per il responsabile del settore tecnico Enzo Mirante, davvero contento del risultato conseguito: "Un ringraziamento speciale va rivolto alle famiglie degli atleti, che con grandi sacrifici hanno sostenuto le spese delle trasferte, soprattutto in una stagione in cui la quasi totalità degli impegni si è tenuta in Puglia. A loro va la gratitudine della società e dell’intero staff per aver creduto nel progetto sportivo, supportando i propri figli con generosità e determinazione". "Il merito di questi risultati va a Mirko Astorino, Giovanni Olivo, Aldo Roselli, Pasquale Chirumbolo, Mattia Chirumbolo, Matteo Villella, Vito Alemanni, Fiore Palermo, Mattia Ceraudo, Nicolò Ceraudo, Alfonso Trapuzzano, Andrea Badolato, Andrea Chirico, Flavio Scerbo e Luca Fragale".