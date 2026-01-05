L'Icierre Lamezia batte 7-3 la Domenico Sport ed è la prima finalista di Coppa Italia di Calcio a 5

Lamezia Terme - L'Icierre Lamezia e' la prima finalista della dodicesima edizione della Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5 regionale. I lametini hanno avuto la meglio, solo dopo i tempi supplementari, dei cosentini della Domenico Sport al termine di un match parecchio equilibrato, almeno fino al primo extratime di 5', giocato nel nuovo Palazzetto dello Sport di localita' Stretto davanti a circa 800 spettatori. Avvio sprint dei padroni di casa che mettono subito alle strette l'avversario, rompendo la parita' iniziale grazie a Flavio Verso, bravo ad incrociare sul palo piu' lontano. I neroverdi sfiorano il raddoppio in piu' di un'occasione, vedi palo centrato da Villella su punizione. A poco a poco la Domenico Sport esce dal guscio e si rende pericolosa con due dei suoi quattro Chiappetta. A poco piu' di 4' dal riposo e' proprio Chiappetta G. a piegare le mani a Martino per l'1-1. L'Icierre reagisce e rimette il muso avanti grazie alla potente punizione di Villella. In apertura di ripresa Chiappetta A. trova il pertugio giusto dalla distanza. Quando mancano 8' al termine ancora Verso dribbla Lambre' in uscita e mette dentro il 3-2. Sembra fatta, ma a soli 59" dalla sirena Chiappetta R. acciuffa il 3-3 al termine di un'azione insistito. Si va cosi' ai due supplementari da 5' effettivi ciascuno. Dopo circa tre giri di lancette Villella segna nuovamente con un terrificante destro nell'angolino basso piu' vicino. E' la rete della svolta. Successivamente Verso supera il portiere grazie ad un rimpallo favorevole ed allunga le distanze. Nei minuti finali del secondo tempo supplementare l'Icierre dilaga con due gol in contropiede di Davi' per il definitivo 7-3. Domani, 6 gennaio alle 18:30 i ragazzi di mister Pellegrino affronteranno nella finale maschile la vincente dell'altra semifinale tra Rhegion e Nuova Fabrizio.

DOMENICO SPORT - ICIERRE LAMEZIA 3-7 dopo supplementari (3-3 al termine dei due tempi regolamentari)

DOMENICO SPORT: Lambre', Louro, Novello, Chiappetta P., La Scala, Chiappetta M., Panaro, Chiappetta A., Santoro, Siciliano, Maio, Chiappetta G., Chiappetta R. Allenatore: Ricky Louro

ICIERRE LAMEZIA: Piraino, Davi', Muraca, Gagliardi, Calindro, Verso, Verardi, Grandinetti, Giampa', Villella, Martino, Fiorentino. Allenatore: Walter Pellegrino

ARBITRI: Luigi Benedetto di Crotone e Giovanni Idone di Reggio Calabria TERZO UFFICIALE DI GARA: Alessandro Petrosino di Lamezia Terme

CRONO: Riccardo Nadile di Locri RETI: 4'pt Verso (IL), 16'pt Chiappetta G. (DS), 20'pt Villella (IL); 9'st Chiappetta A. (DS), 13'st Verso (IL), 20'st Chiappetta R. (DS); 2'pts Villella (IL), 1'sts Verso (IL), 3'sts Davi' (IL), 4'sts Davi' (IL) NOTE: spettatori 800 circa. Ammoniti Villella (IL), Chiappetta A. (DS), Martino (IL), Muraca (IL), Giampa" (IL)

Ferdinando Gaetano