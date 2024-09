La Vigor Lamezia impatta ad Ardore: 1-1 nell’anticipo della terza giornata di Eccellenza

Ardore – Termina in perfetta parità l’anticipo della terza giornata di Eccellenza tra Ardore e Vigor Lamezia, fermata sull’1-1 dopo le due vittorie consecutive contro Castrovillari e Rossanese. Succede tutto nel primo tempo al “Vescovado” di Ardore Marina: biancoverdi in vantaggio al 16’ con Spanò, cinque minuti più tardi il pari dei padroni di casa con Aguero, a segno su calcio di rigore. Vigor a quota 7 punti in classifica.

Cronaca

Primo tempo

9’ Angolo di Curcio per la testa di Spanò, conclusione deviata da un difensore a lato

13′ Padroni di casa che si affacciano dalle parti di Iannì con Panetta, il portiere si rifugia in angolo

16′ Vantaggio Vigor. Condemi per Catania che vede il taglio di Spanò, l’attaccante biancoverde controlla e fulmina Fraga di destro

21′ Pari Ardore. Tiro di Parafiori deviato in modo sospetto dal braccio di De Nisi, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Aguero batte Iannì

24′ Padroni di casa pericolosissimi con una punizione di Lanciano che si stampa sulla traversa

29′ Tentativo al volo di Virgara, palla larga

35′ Punizione di Curcio respinta in modo non perfetto da Fraga, nessun giocatore biancoverde riesce ad approfittarne

38′ Altra occasione da calcio piazzato per la testa di Catania, la palla sorvola la traversa

Secondo tempo

26′ Catania, servito da Curcio, ha sui piedi la palla del 2-1 ma scivola al momento della conclusione favorendo l’intervento di Fraga

50′ Cross di De Fazio per il colpo di testa di Silvagni, Fraga blocca a terra

ARDORE – VIGOR LAMEZIA 1-1

Marcatori: 16’ Spanò (V), 21′ rig. Aguero (A)

ARDORE: Fraga, Mazzone (26’st Trichilo), Zelarayan, Sbrascini, Murdaca, Nucera, Panetta, Lanciano (36’st Langata), Aguero (46’st Tromba), Parafiori (32’st Condarcuri), Virgara (16’st Martino). A disp: Schiavello, Morabito, Figliomeni, Squillace.

All. Criaco (squalificato).

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Sicoli (33’st Ferrara), De Fazio, Rodriguez, Scalon, De Nisi, Condemi (13’st Egyr), Curcio, Catania (30’st Costanzo), Spano (30’st Silvagni),

Lucia (21’st Amendola). A disp: Sicilia, Ruano, Volpe, Caruso.

All. Fanello.

Arbitro: Idone di Reggio Calabria

Assistenti: Azzarà e Moschella di Reggio Calabria

Note: Angoli 2-1; Ammoniti: De Nisi, Rodriguez, Nucera, Sbrascini, Trichilo

Rec: 3’pt, 6’st

Francesco Sacco