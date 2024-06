Lamezia, due medaglie d'oro nel badminton per la Tycke Sport Apd ai "Play The Games 2024"

Lamezia Terme - Tycke Sport APD, nata dalla volontà di un gruppo di operatori nel mondo sociale e genitori di ragazzi diversamente abili, è un'associazione di volontariato con finalità sociali, culturali, formative, artistiche, ricreative, ludiche e sportive dilettantistiche. Dal 7 al 9 giugno 2024, l'associazione ha partecipato ai "Play The Games 2024" di Special Olympics a Salsomaggiore/Busseto/Noceto/Fidenza con i suoi meravigliosi atleti.

La compagine sportiva, allenata e guidata dal direttore tecnico Domenico Saladino e dal suo staff, ha ottenuto buoni risultati in questa competizione a carattere nazionale. Tycke Sport APD ha conquistato due posizioni in vetta al podio, con due medaglie d'oro vinte dall'atleta Giovanni Citino e dall'atleta partner Roberto Feroleto nella specialità del badminton, sia per il singolo che per il doppio. Tycke Sport APD chiude così la stagione sportiva 2023/24 con grande soddisfazione. “Questi risultati ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa, che nel corso del 2024 ha visto l'associazione guidare una serie di iniziative a carattere sportivo, inclusivo, solidale e sostenibile – affermano - Questo impegno è nel DNA dello staff dirigenziale guidato dal presidente Pasquale Cimino e ha riscosso molto interesse nella nostra città. Oltre ai successi sul podio, altri due quarti posti hanno impreziosito la trasferta, dimostrando l'elevato livello di competitività e preparazione degli atleti di Tycke Sport APD”.