Lamezia, Paola (Pd): “Progetto pilota dell'area dell'istmo dei due mari esclude i comuni dei due golfi”

Lamezia Terme - "Il progetto pilota dell'area dell'istmo dei due mari, pur essendo un buon punto di partenza nella discussione fattiva di vedere l'area centrale della Calabria come punto strategico per l'intero sviluppo regionale, è privo però proprio dei territori dei due mari, i comuni del golfo di Sant'Eufemia, recentemente individuata come 'Riviera dei tramonti' e il golfo di Squillace con la perla dello Ionio Soverato". è quanto sostiene, in una nota, il segretario cittadino del Pd, Vittorio Paola, che aggiunge: "il tutto ha senso se si punta a uno sviluppo turistico integrato basato sulla risorsa mare, con infrastrutture sulla mobilità, servizi di terziario avanzato pubblico e privato, area industriale e Agroalimentare".

Da tempo il PD lametino, evidenzia: "ha affrontato, dal punto di vista della programmazione territoriale, il tema dello sviluppo della città di Lamezia in stretto rapporto con il suo ampio hinterland. Un tutt'uno inscindibile per ragioni storiche, soprattutto, e in particolare per la naturale rete di servizi che ha consentito all'intera area di vivere in perfetta sinergia. Questi presupposti hanno connotato ormai Lamezia come comprensorio con il quale condivide storia, cultura, tradizioni, servizi e vocazione. Non è un caso che questa impostazione ha trovato accoglienza nella stesura del Piano Strategico Comunale ed anche nel Piano Strutturale Comunale della città di Lamezia Terme. Infatti il PD ha sempre ritenuto che uno sviluppo organico potesse avvenire solo attraverso una pianificazione strategica che consentisse il coinvolgimento, con pari dignità, di tutti i comuni limitrofi che vanno da Amantea a Pizzo Calabro lungo la costa e da Soveria Mannelli a tutta l’area del Reventino nell’area montana. Al fine di garantire anche una migliore interazione con la città di Catanzaro ed il suo comprensorio, grazie ad un maggiore spessore istituzionale e una più concreta autorevolezza".

In tale ottica, il PD, sottolinea ancora Paola "ha guardato con attenzione ai lavori svolti dall’associazione presieduta dall’ex consigliere regionale Piero Amato sull’area urbana Catanzaro-Lamezia che ha visto rilevanti momenti di partecipazione con contributi politici e professionali come l'ultima riunione del luglio scorso. Nel rispetto degli sforzi fatti, riteniamo però che tale impostazione, per come deliberata dalla giunta regionale si presenti non priva di lacune, sia sul piano della partecipazione ed integrazione territoriale che del modello di governance. A titolo esemplificativo riteniamo, un progetto organico non possa considerare Lamezia come appendice, mancando il coinvolgimento di tutti i comuni del proprio ampio Circondario. Riteniamo pertanto neccessario il coinvolgimento di tutte le forze politiche e associazioni del territorio, la discussione va portata nei consigli comunali come percorso condiviso di tutti i comuni, proiettato ad uno sviluppo organico e partecipato dell’intera area centrale della Calabria".