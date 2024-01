Catanzaro - Nella nona giornata del campionato Asc calcio Calabria amatori over35, nel girone A, la capolista, il Real Filadelfia ottiene una vittoria in trasferta sul rettangolo di gioco del Pino Catania di Pianopoli opposta alla Casa dello Sport, in una partita sostanzialmente corretta, giocata con tanto agonismo ed a viso aperto da entrambi le formazioni; due ad uno il risultato finale per la squadra vibonese, con segnature di Antonio Caruso e Domenico Colacino per gli ospiti, mentre per i locali dal dischetto trasformava in rete Tiziano Filandro. Da segnalare al ventinovesimo del primo tempo un calcio di rigore non trasformato in rete da parte di Luca Folino, attaccante della Casa dello Sport, sul risultato di parità, infatti il bomber lametino non approfittava di questa ghiotta occasione per passare in vantaggio e calciava il pallone alto sulla traversa.

Ma senza dubbio la partita clou della nona giornata nel girone A si è disputata a Vibo Marina, protagonisti il Boys Marinate e l’Ecosistem Lamezia Soccer, scontro al vertice tra due formazioni che non fanno certamente mistero di lottare per la vittoria finale di questo Campionato, avendo entrambi una rosa di calciatori di primo livello. Momenti cruciali dell’incontro sono stati i minuti finali del primo tempo per l’Ecosistem, che nel giro di tre minuti subisce due reti, segnature ad opera di Vincenzo Nesci e Marco Lo Giacco, mentre nel secondo tempo, alcuni cambi appropriati ed una maggior carica agonistica da parte degli ospiti hanno consentito alla squadra del presidente Francesco Manfredi di rendersi pericolosa più di una volta con i soliti De Grazia e Villella. La partita che doveva svolgersi al Baldassare Sinopoli di Soverato tra la squadra locale ed il Borboruso nel Cuore non si è disputata in quanto la formazione della pre-Sila non si è presentata, non rimanendo altro da fare al Giudice Unico ASC di assegnare la vittoria e la partita vinta a tavolino per tre a zero alla squadra di casa ed infliggendo un punto di penalizzazione in classifica generale alla formazione cosentina. Grande soddisfazione in casa del Lamezia Golfo per i primi punti e la prima vittoria in Campionato, la squadra di mister Giovanni Fazio supera in casa l’ostacolo rappresentato dall’Amami Mac 3, tre a zero il risultato finale, in una gara, a detta dei presenti all’incontro, giocata in maniera ottimale e concretizzatasi con tre reti ad opera di Francesco Villella, Francesco Fazio e Salvatore Saladino. L’Alchimia Jonica tra le mura amiche infligge una sonora sconfitta alla Computer Assistance, sei a zero il risultato finale, con tre reti per tempo realizzate da Zaleo, Pittelli, Dominijanni, Nicola Voci e doppietta di Giuseppe Pitingolo, che con le segnature odierne fa un bel passo in avanti nella speciale classifica dei marcatori di questo girone. La Vigor Old Boys invece va a vincere in trasferta sul rettangolo di gioco di San Pietro Apostolo contro l’Amatori Soveria Mannelli e continua così la rincorsa per i primissimi posti che contano in classifica. Artefici della vittoria sono state le reti realizzate da Maragò, Galea e Priamo, che consentono alla formazione del presidente Dileo di attestarsi solitaria in quinta posizione in classifica in piena zona play-off. Prossimo turno tre incontri di cartello, si incomincia venerdì 19 alle 20:30 al Gianni Renda di Sambiase dove si affronteranno Ecosistem Lamezia Soccer contro Nuova Soverato, poi sabato 20 alle 14:30 al comunale di Filadelfia il derby tutto vibonese tra il Real Amatori e il Boys Marinate, mentre, sempre nello stesso giorno e stesso orario di inizio, al comunale di Borboruso va in scena il derby della pre-sila catanzarese tra la squadra locale e l’amatori Soveria Mannelli.

Nel girone B invece l’Hammers con la vittoria sulla Stella Rossa per quattro a zero resta saldamente in testa alla classifica, con cinque punti di vantaggio sulla seconda in graduatoria, il Catanzaro Lido, che praticamente però ha una partita in meno, nonché si ritrova sei punti avanti sulla Stella Maris, terza forza del girone B. Per la cronaca le reti sono state segnate da Rocca, Russo e doppietta di Sinopoli, in una partita che sostanzialmente si è risolta nella parte finale del secondo tempo, rimanendo in bilico per il risultato fino al ventesimo della ripresa. Il Catanzaro Lido invece travolge l’Under 101 con un risultato quasi tennistico, sette ad uno per la squadra del presidente Rappoli; a farla da padrone la tripletta di Danilo Stanizzi e la doppietta di Mattia Colacino, nonché le segnature di Brandonisio e Leone, mentre la rete della bandiera per gli ospiti è stata realizzata da Palamà. Ancora una pesante sconfitta per il Monasterace Amatori che subisce cinque reti da parte dell’Invicta 2010, ad opera di Riccelli, Iiritano, Denis Cataldo, Liuzzi e realizzando però una rete di ottima fattura con Emanuele Miriello. Infine, da segnalare che in questa giornata riposava la formazione della Stella Maris, in virtù del ritiro dal Campionato da parte dell’Atletico Sersale. Intanto oggi lunedì 15 si riprende a giocare con una partita di cartello alle 20:30 al Runci-Soluri di Catanzaro Sala con lo scontro al vertice tra la capolista Hammers e la terza forza del girone la Stella Maris.

Alchimia Jonica – Computer Assistance 6 - 0

Casa Dello Sport – Real Filadelfia 1 - 2

Lamezia Golfo – Amami Mac 3 3 - 0

Boys Marinate – Ecosistem Lamezia 2 - 0

Nuova Soverato – Borboruso Nel Cuore 3 - 0

Amatori Soveria Mannelli – Vigor Old Boys 0 - 3

Classifica Girone A

Real Filadelfia 25

Boys Marinate 23

Nuova Soverato 23

Ecosistem Lamezia S. 21

Vigor Old Boys 16

Alchimia Jonica 14

Amatori Soveria 10

Casa Dello Sport 7

Borboruso Nel Cuore (-1) 6

Computer Assistance (-1) 5

Lamezia Golfo 3

Amami Mac 3 1

Classifica Marcatori Girone A

Antonio Caruso - Real Filadelfia 10 Reti (2 Rigori)

Nicola Valente - Nuova Soverato 9 Reti (2 Rigori)

Marco Lo Giacco - Boys Marinate 8 Reti

Nesci Vincenzo – Boys Marinate 8 Reti (1 Rigore)

Fortunato Villella – Ecosistem 6 Reti

Pitingolo Giuseppe – Alchimia J. 6 Reti

Statistiche Girone A

- Migliore Difesa Real Filadelfia Con Solo 5 Reti Subite

- Migliore Attacco Boys Marinate Con 29 Reti All’ Attivo

- Peggiore Attacco Amami Mac 3 Con Solo 6 Reti All’attivo

- Peggiore Difesa Amami Mac 3 Con 34 Reti Subite

- Migliore Differenza Reti Real Filadelfia E Boys Marinate Con + 23

- Peggiore Differenza Reti Amami Mac 3 Con - 28

Risultati Girone B

Eagles 2020 - Hammers 2 - 4

Catanzaro Lido – Under 101 7 - 1

Invicta 2010 - Monasterace 5 - 1

Antico Forno – Eagles 2020 Rinviata

Riposava: Stella Maris

Ritirato: Atletico Sersale

Classifica Girone B

Hammers 21

Catanzaro Lido 16 (Con 1 Partita In Meno)

Stella Maris 15

Invicta 2010 13 (Con 1 Partita In Meno)

Under 101 10

Stella Rossa 5 (Con 1 Partita In Meno)

Eagles 2020 5 (Con 1 Partita In Meno)

Antico Forno 3 (Con 2 Partite In Meno)

Monasterace 2 (Con 1 Partita In Meno)

Atletico Sersale Ritirato

Classifica Marcatori Girone B

Bruno Vincenzo – Stella Maris 10 Reti

Pironaci Denis- Hammers 10 Reti

Giuliano Simone - Hammers 7 Reti

Cataldo Dennys – Invicta 2010 7 Reti

Russo Antonio – Hammers 6 Reti

Papaleo Ilario – Monasterace 6 Reti (1 Rigore)

Statistiche Girone B

- Migliore Difesa Catanzaro Lido Con 11 Reti Subite

- Migliore Attacco Hammers Con 36 Reti All’ Attivo

- Peggiore Attacco Stella Rossa E Monasterace Con 13 Reti All’attivo

- Peggiore Difesa Antico Forno Con 34 Reti Subite

- Migliore Differenza Reti Hammers Con + 20

- Peggiore Differenza Reti Antico Forno Con - 20