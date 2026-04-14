Pallanuoto, Kairos Lamezia trionfa nel match contro la Basilicata Nuoto 2000

Lamezia Terme - Arriva una vittoria dal grande valore per la squadra di pallanuoto della Kairos Lamezia, in occasione del match casalingo del Campionato Interregionale di Promozione contro la Basilicata Nuoto 2000. I ragazzi della piscina comunale “Salvatore Giudice”, guidati da mister Pierluigi De Fazio, con il supporto della dirigente Sara Zaffina, sono riusciti a conquistare un importante trionfo, lo scorso sabato, al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni.

La partita si era inizialmente messa in salita per i lametini: primo tempo chiuso 3-6 e un secondo parziale ancora più complicato, con il punteggio che segnava un pesante 6-11. Dopo un approccio poco incisivo, la svolta è iniziata ad arrivare nel terzo tempo, quando la compagine della Piana ha capito di dover reagire, chiudendo 10-12, prima di firmare la completa rimonta: l’ultima frazione ha visto la Kairos Nuoto Lamezia trovare il sorpasso e chiudere definitivamente i conti sul 15-13. Una prova di grande carattere e determinazione del gruppo, nonostante il sottotono iniziale. Un gruppo capace di ribaltare una situazione difficile e conquistare un successo meritato, che ha assunto un significato ancora più profondo, visto il brutto lutto che ha colpito la famiglia della Kairos Nuoto Lamezia negli scorsi giorni, e che non poteva che essere dedicato al suo presidente.

Un grande plauso per il risultato conseguito va a Giuseppe Mazzarella, Francesco Cerra, Raffaele Bianchi, Vincenzo Gallo, Antonio Torcasio, Agostino Viola, Angelo Labonia, Battista Chirico, Battista Bongiovanni, Gianfranco Rettura, Armando Labonia, Pierluigi De Fazio, Felice Baratta e Matteo Federico.