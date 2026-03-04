Pallanuoto, la Kairos Lamezia trionfa nel quadrangolare interregionale AICS di Pizzo Calabro

Lamezia Terme - A sole 24 ore dall’impegno nel campionato di Promozione in Basilicata, la Kairos Nuoto Lamezia è tornata in vasca per disputare il quadrangolare interregionale AICS, all’interno dell’impianto natatorio di Pizzo Calabro, con l’esperta Icos Monopoli, il Manduria e la casalinga ACSI Pizzo.

Durante il primo incontro la società della Piana ha affrontato i padroni di casa, chiudendo il match con una netta vittoria per 12-3; nel secondo impegno i lametini hanno superato il Manduria con il punteggio di 10-5, confermando solidità difensiva e concretezza in attacco; decisiva l’ultima sfida contro la favorita del torneo, l’Icos Monopoli, squadra che lo scorso anno ha militato nel campionato di Promozione. Nonostante le numerose assenze e con soli sette atleti a disposizione per tutti gli incontri, la Kairos Nuoto Lamezia ha disputato una gara intensa, tatticamente impeccabile e giocata con grande concentrazione, riuscendo a gestire al meglio le energie: il risultato finale di 3-2 al termine di un match combattutissimo ha consegnato proprio alla formazione calabrese il primo posto del torneo.

A coronare la giornata sono arrivati anche due riconoscimenti individuali:

- Giuseppe Mazzarella, premiato come miglior portiere del torneo;

- Battista Bongiovanni, miglior realizzatore della manifestazione.

Protagonisti insieme a loro anche Battista Chirico, Agostino Viola, Giovanni Mazzarella, Gianfranco Rettura e Vincenzo Gallo.

Una prestazione di carattere, maturità e spirito di sacrificio che conferma la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico.