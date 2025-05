Prima Categoria: Promosport battuta 1-0 dal Taverna in finale play-off, si salva la Garibaldina

Lamezia Terme – Domenica di segno opposto per le due compagini nostrane di Prima Categoria scese ancora in campo nell’appendice post stagione regolare. E’ andata male alla Promosport nella finale play-off del girone C, bene alla Garibaldina in quella play-out del raggruppamento B. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le cose, partendo dalla formazione lametina. Si ferma contro il Pino Donato Taverna la corsa verso la Promozione della Promosport Lamezia. Gallo e compagni pagano a caro prezzo un’ingenuità difensiva a metà ripresa di una gara fino a quel momento poverissima di occasioni da rete, con le due difese ad avere costantemente la meglio sugli attacchi avversari. Al netto dell’insolita, visti i numeri “zemaniani” che ne hanno caratterizzato il cammino in campionato, solidità nell’occasione dimostrata dai presilani, bisogna comunque dire che non si è vista la stessa Promosport invece ammirata una settimana prima contro il Bivongi. Dalla cintola in su i ragazzi del presidente Liotta hanno offerto una prestazione piuttosto sottotono. Non è un caso che uno dei migliori dei suoi sia stato il centrale arretrato Carlo Gallo.

A complicare ulteriormente le cose, sul fronte locale, le espulsioni dell’esperto Corigliano, per reciproche scorrettezze con Marino, a fine primo tempo, e, soprattutto, quella di Cuda poco dopo il gol biancorosso, avendo lasciato i suoi con l’uomo in meno. Sara’ dunque il Taverna, capace di vincere in trasferta, e con un solo risultato a disposizione, semifinale e finale play-off, a sfidare domenica prossima il Taurianova Academy (vincente la finale del girone D) nello spareggio che metterà in palio il salto nella categoria superiore.

Ma veniamo alla cronaca del match. Mister Notaris deve fare a meno dell’infortunato Vaccaro e dell’indisponibile Simonetta. Corigliano parte titolare pur non essendo al meglio, tanto da essersi allenato poco e niente in settimana. Torna arruolabile, dopo aver scontato il doppio turno di squalifica, Marrello, che però si accomoda inizialmente in panchina. Al 9’ De Sio chiude in uscita bassa su Tozzo, servito da un filtrante di Cosentino F. E’ uno dei pochissimi sussulti della prima frazione. Al 19’ punizione tagliata in piena area di Corigliano a pescare la girata in acrobazia di Piacente che esalta i riflessi di Pugliese, ma è tutto vano poiché si era nel frattempo alzata la bandierina del secondo assistente. Al 25’ tiro a spiovere di Cuda che sorvola di poco la traversa. Pochi minuti dopo, altro tentativo da fuori area, stavolta di Rosi, che sfiora a sua volta lo specchio. Tutto qui il primo tempo. Durante il rientro negli spogliatoi Marino risponde a qualche tifoso di casa, arriva Corigliano a redarguirlo e ne nasce qualche spintone tra i due, punito con il “rosso” ad entrambi dall’arbitro.

I primi 18’ della ripresa sono totalmente privi di spunti degni di nota. Notaris prova a dare una scossa ai suoi gettando nella mischia il prestante centravanti Panuccio ed il play Marrello al posto degli evanescenti Santacroce e Russo. A cambiare l’inerzia dell’incontro, rompendo il perfetto equilibrio sin li regnante, è tuttavia l’intervento irruento del giovane Del Fico su Cosentino F. Il signor Carino non ha dubbi ed indica prontamente il dischetto. Il bomber Cariati trasforma spiazzando De Sio.

La Promosport a questo punto avanza il proprio baricentro ed inevitabilmente inizia ad offrire il fianco alle ripartenze biancorosse. Come al 25’, allorquando il solito Cosentino F. dalla lunga distanza prova a sorprendere l’avanzato estremo difensore locale, palla che non inquadra di poco lo specchio. Tre giri di lancette e la strada diventa ancora più in salita per Gallo e soci. Cuda reagisce rifilando una spallata ad un avversario e si vede sventolare il “rosso” diretto. La squadra lametina non si perde d’animo e dopo 60” costruisce la sua palla gol più nitida dell’intero match. Angolo di Strangis sul secondo palo dove Gallo, da ottima posizione, di testa angola troppo la mira. Al 36’ è Tarzia a scodellare in area per lo stacco piuttosto impreciso di Piacente. Con il trascorrere dei minuti i biancazzurri si sbilanciano sempre più e, complice pure l’uomo in meno, concedono pericolose ripartenze agli ospiti allenati da Marco Pisano (roccioso difensore centrale della Vigor Lamezia, in D, nella stagione 2009-10). Dapprima Arone sprinta sull’out destro e serve al limite Cariati il quale, spalle alla porta, si gira e prova ad incrociare sul palo più lontano, sfera fuori non di molto. Il signor Carino di Paola indica 7’ di recupero che alla fine, tra sostituzioni e qualche perdita di tempo, lieviteranno a 9’. Nel primo minuto di extra-time, colossale chance per chiudere i giochi dilapidata da Cariati che, messo a tu per tu con De Sio da Tozzo, spara alle stelle. Poi è Biwa a provarci dal limite, ma la palla non gira abbastanza per inquadrare lo specchio. Ormai è un continuo botta e risposta tra le due compagini. Al 48’ è stavolta provvidenziale Del Fico a chiudere in extremis sull’avanti avversario. Un giro di lancette dopo, Piacente prova a girarla al centro ma Pugliese blocca in presa alta. Le speranze dei lametini di pervenire al pareggio, il che permetterebbe di andare ai supplementari, svaniscono al 9’ di recupero quando il destro dell’indomito Biwa spiove di poco oltre la traversa. Subito dopo arriva, infatti, il triplice fischio finale del direttore di gara, accolto dalle grida di gioia di squadra e tifosi ospiti. Taverna che in questa stagione si conferma avversario indigesto per la Promosport. I due incontri di campionato erano infatti finiti con un pari a Lamezia e la vittoria biancorossa al ritorno.

Stesso risultato finale del “Riga”, ma stavolta a favore della squadra di casa, al “Leo” di Soveria Mannelli nella finale play-out tra la Garibaldina ed il San Mauro Marchesato. Crotonesi che, di conseguenza, retrocedono in Seconda Categoria, andando ad aggiungersi a quel San Mango ritiratosi a fine febbraio. Obiettivo alla fine centrato, sebbene con tanta sofferenza, per i giallorossi di mister Perrone. Il gol che decide la contesa, regalando la salvezza all’undici del Reventino, si materializza dopo appena 2’ dal fischio d’inizio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pillet scambia con Gentile, si accentra in area fintando di tirare con il sinistro, si porta invece la palla sul piede destro e trafigge il portiere avversario. Secondo centro stagionale per lui.

PROMOSPORT LAMEZIA – TAVERNA 0-1

PROMOSPORT LAMEZIA (4-3-3): De Sio 6; Del Fico 5.5, Gallo 6.5, Tarzia 6, Cuda 5; Biwa 6.5, Corigliano 5, Strangis 6; Russo 5.5 (18’st Panuccio 6), Piacente 6, Santacroce 5.5 (11’st Marrello 6). In panchina: Raso, Liparota, Viola, De Sando, Ianni, Longo. Allenatore: Notaris 6

PINO DONATO TAVERNA: Pugliese 6.5; Puleo S. 6 (41’st Arone sv), Rosi 6.5, Franco 6, Marino 5; Benincasa 6, Cosentino C. 6, Tozzo 6.5; Cosentino F. 7 (50’st Lia sv), Cariati 6.5 (48’st Pupo sv), Silvano 6 (33’st Angotti sv). In panchina: Garofalo, Puleo G., Fossella, Foresta, Frustaci. Allenatore: Pisano 6.5

ARBITRO: Carino di Paola 6 (Sacco di Catanzaro e Donato di Cosenza)

MARCATORI: 22’st Cariati rig.

NOTE: spettatori 300 circa di cui un centinaio ospiti. Espulsi, a fine primo tempo Corigliano (P) e Marino (T) per reciproche scorrettezze, al 28’st Cuda (P) per fallo di reazione. Ammoniti Santacroce (P), Del Fico (P), Corigliano (P), Cosentino C. (T), Silvano (T), Tarzia (P), Rosi (T), Lia (T). Angoli 5-0. Recupero: 2’pt e 9’st

GARIBALDINA – SAN MAURO MARCHESATO 1-0

GARIBALDINA: Maruca, Pascuzzi M., Bianco, Bonacci, Pascuzzi L., Marino, Pillet (45’st Crapella), Gentile, Buso (22’st Caruso G.), Chiodo D. (37’st Tomaino), Cittadino (22’st Midon Ntosoni). In panchina: Caruso M., Cardamone, Chiodo G., Gigliotti, De Palma. Allenatore: Perrone

SAN MAURO MARCHESATO: Satiro, Bredo, Scalise (15’st Lucia), Iovane (42’st Carvelli), Perez, Maida (29’st Greco), Mannarino (42’st Lucanto), Geraldi, Covelli, Cordoba, Pingitore. In panchina: D’Arca, Poerio. Allenatore: Lucanto

ARBITRO: Izzo di Paola (Robinson di Cosenza e Morgera di Paola)

MARCATORI: 2’pt Pillet

NOTE: espulso Poerio (SMM) dalla panchina. Ammoniti Maida (SMM), Gentile (G), Perez (SMM), Covelli (SMM), Chiodo D. (G). Angoli 4-2.

Ferdinando Gaetano