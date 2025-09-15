Promozione, pesante ko interno per l'Atletico Maida: la Deliese s'impone 4-0

Lamezia Terme – Così com’era già successo la scorsa stagione, anche stavolta l’Atletico Maida esordisce nel girone B di Promozione calabrese con un kappaò interno. Un anno fa fu la Virtus Rosarno ad espugnare in rimonta, oltre che in piena zona cesarini, il “Rocco Riga”, ieri è toccato ad un’altra formazione reggina, sempre dai colori amaranto, ovvero la Deliese, imporsi, ma con un punteggio decisamente più largo e pesante: 0-4! Considerate pure le due uscite in Coppa Italia, sono quindi tre, in altrettante gare ufficiali, le sconfitte già rimediate dai giallorossi. 270’ nei quali Scalese e compagni hanno complessivamente incassato la bellezza, si fa per dire, di dieci gol, senza riuscire a farne neanche uno. Mister Saladino ha dunque molto da lavorare per trovare la quadra e far amalgamare i tre nuovi arrivi Nevo, Anchaba e Talarico. In difesa, poi, urge recuperare quanto prima capitan Romagnuolo, ancora infortunato. Avvio decisamente positivo, invece, per la compagine aspromontana: due vittorie, l’altra in coppa in casa della Taurianovese, ed un pari contro la Palmese, squadra di Eccellenza.

L’ex tecnico di Vigor e Sambiase getta nella mischia dal primo minuto il centrocampista Nevo Domingos e l’esterno offensivo Anchaba. Promettente, quanto alla fine illusorio, primo quarto d’ora di gioco dell’Atletico che tiene il pallino costringendo alla difensiva la squadra allenata dall’ex attaccante della Vigor Lamezia Andrea Parentela. I locali avrebbero anche l’occasionissima per portarsi in vantaggio, ma l’arbitro fischia una punizione senza accorgersi che nel frattempo Persico G. si era venuto a trovare da solo davanti all’estremo difensore avversario.

Al 19’ è invece la compagine di Delianuova a sbloccare la parità iniziale approfittando dello svarione di Alessio Michienzi, il quale dà la palla debolmente all’indietro verso il proprio portiere, non accorgendosi di avere alle sue spalle Angulo in agguato. Meno di cinque giri di lancette e gli amaranto raddoppiano grazie all’inserimento di Salome che insacca sul primo palo con Iozzi apparso non impeccabile. Prima del riposo arriva addirittura il 3-0 che chiude virtualmente i giochi: angolo battuto dagli ospiti, difesa maidese immobile e Kebe, indisturbato, batte ancora Iozzi. Nella ripresa i reggini difendono bene senza concedere niente a Scalese e compagni. Anzi, a 5’ dal termine, in contropiede, arriva pure il quarto gol amaranto firmato da Ibarguen.

ATLETICO MAIDA – DELIESE 0-4

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Sirianni (9’st Grande), Ferrise, Cocola (29’st Persico M.), Michienzi A., Mascaro, Lucia (9’st Gullo), Nevo Domingos, Persico G., Scalese (40’st Salerno), Anchaba (21’st Talarico). In panchina: Soverina, Scalise, Perri, Martinez. Allenatore: Saladino

DELIESE: Licastro, Battista V., Manelli, Kebe, Salome (19’st Ibarguen), Suarez, Giorgiò (1’st Borghetto), Luverà (36’st De La Cruz), Angulo (39’st Battista G.), Versaci (31’st Petricci), Spanò. In panchina: Serrao, Carbone, Ventra, Foti. Allenatore: Parentela

ARBITRO: Luigi Morace di Reggio Calabria (Franco di Locri e Toscano di Reggio Calabria)

MARCATORI: 19’pt Angulo, 22’pt Salome, 36’pt Kebe; 38’st Ibarguen

NOTE: ammoniti Cocola (AM), Giorgiò (D), Nevo Domingos (AM), Licastro (D), Michienzi A. (AM)

Fer.Gae.