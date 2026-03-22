Pugilato, a Castrovillari debutto brillante per il lametino Mascaro jr al Memorial Franco Avolio

Castrovillari (Cosenza) - Grande emozione e applausi per il debutto di Vincenzo Mascaro jr, il più giovane pugile della palestra lametina, (12 anni cat. Under15) protagonista di un match intenso e combattuto contro il pugile di casa Recchia, disputato nell’ambito del Memorial dedicato al compianto maestro Franco Avolio, figura storica del pugilato calabrese.

Il match, uno dei sette in programma, commentano in una nota dal pugilato "si è concluso con un verdetto di parità non unanime che, secondo molti presenti, va stretto al pugile di Lamezia Terme, autore di una prestazione coraggiosa e di grande personalità nonostante l’emozione del debutto. Mascaro jr, infatti, oltre a essere all’esordio assoluto, è anche tra i pugili più giovani della Calabria, elemento che rende ancora più significativa la sua prova sul ring".

L’incontro, affermano "combattuto con ritmo e determinazione e altissima intensità agonistica da entrambi gli atleti, è stato indicato come il più bello della serata, ricevendo il consenso del pubblico presente che ha salutato il giovane lametino con un caloroso applauso al termine della sfida. All’angolo di Vincenzo Mascaro jr erano presenti il maestro Angelino Mascaro e il maestro Domenico Mastroianni (entrambi lametini con un glorioso passato da pugili e capitani ormai di questa storica società fondata nel lontano 1978 dal maestro Minieri). Particolarmente sentita la manifestazione, organizzata in memoria del maestro castrovillarese Franco Avolio, punto di riferimento per intere generazioni di pugili calabresi. Un momento significativo ha riguardato anche la presenza dell’arbitro dell’incontro, il signor L’Avena di Castrovillari, lo stesso che nel 1993 arbitrò il debutto del padre di Vincenzo, il maestro Angelino Mascaro, creando così un simbolico passaggio di testimone tra due generazioni di sportivi".

Al termine del match, Vincenzo Mascaro jr ha voluto dedicare il suo esordio alla memoria della cuginetta Bianca Valentini.