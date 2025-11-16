Rimonta dell’Icierre Lamezia, finisce 7-5 contro la Sportiva Cariatese

Maida - "La vittoria del cuore. La vittoria dell’orgoglio". Sintetizzano così il risultato dell’Icierre Lamezia che rimonta a batte una Sportiva Cariatese che aveva assaporato il gusto di portare via l’intera posta in palio dal Palasport di Maida.

La cronaca

"Una gara imprevedibile, forse, condizionata da alcune decisioni arbitrali che hanno fatto innervosire i protagonisti in campo e sugli spalti. Match emozionate e vietato ai deboli di cuore nell’ultima parte che ha mandato su di giri la formazione neroverde. Una gara iniziata in salita per i ragazzi di mister Pellegrino che andavano sotto dopo sei minuti sugli sviluppi di una punizione contestatissima da tutto il clan lametino. Da qui gli animi si scaldavano ed il nervosimo la faceva da padrone. L’Icierre pagava lo scotto per via anche di una condizione fisica non proprio eccellente con parecchi ragazzi acciaccati, da Villella a Muraca passando per Gagliardi. La formazione di Zamirton metteva così in scacco i neroverdi che subivano l’espulsione del tecnico e del portiere Martino sostituito dall’esordiente Piraino (ottima la sua prova).

I continui tentativi di raddrizzare la gara si infrangevano spesso sul corpo dell’estremo Caristo ed il primo tempo vedeva gli ospiti andare al riposo avanti di due reti. Ad inizio ripresa verso trascinava i suoi ad una possibile rimonta accorciando a meno uno. Tentativo respinto dagli ospiti che riallungavano sul 5-3 a 06’33” dal termine. Gara finita? Niente affatto perché accadeva l’impensabile. Il Bomber Villella si ricordava di come si infila la porta avversaria e con il power play attuato dai neroverdi in tre minuti e mezzo metteva a segno una tripletta che ribaltava la gara facendo esplodere il Palasport. Basta così? Niente affatto; mancava la ciliegina sulla torta di un certo Davì che, su una corta respinta di Piraino, era lesto ad avventarsi sulla palla e dalla propria area infilare la porta avversaria. Apoteosi!".

Icierre Lamezia – La Sportiva Cariatese 7-5

Reti: 1T 06’12” Lozano 07’31” Davì 13’02” Lozano 16’22” Calabretta 17’18” Verso 19’55” Lozano 2T 02’08” Verso 13’27” Perna 14’07” Villella 17’12” Villella 17’44” Villella 18’22” Davì

ICIERRE LAMEZIA: Martino, Davì, Verso, Villella, Piraino, P. Giampà, Calindro, Gagliardi, Muraca, L. Giampà, Fiorentino, Vescio. Allenatore: Walter Pellegrino

LA SPORTIVA CARIATESE: Caristo, Perna, Lobello, Calabretta, Tirabasso, Belfiore, Kammach, Arpe Facundo, Lo Po, Martino, Lozano. Allenatore: Maciel Zamirton

Arbitri: Giovanni Idone di Reggio Calabria e Antonio Monesi di Crotone

Cronometro: Alessandro Petrosino