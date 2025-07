Serie D, al Sambiase in arrivo i portieri Lisi e Pagliuso

Lamezia Terme – Dopo la primissima conferma di Alessio Giuliani, il Sambiase completa il pacchetto portieri con Cristian Lisi e Luca Pagliuso. Lisi, 2005 italo-canadese, nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze con il Soriano, in Eccellenza. In precedenza, ha militato nel settore giovanile e nella seconda squadra del Toronto FC (in MLS) e nella Primavera del Crotone.

Pagliuso, promettente classe 2007, è invece cresciuto nella scuola calcio élite del Taverna Academy Montalto e lo scorso anno ha difeso i pali dell’A.S.D. Altomonte RC, in Promozione. Sempre nell’annata appena conclusasi, il neo portiere giallorosso è stato selezionato nella rappresentativa regionale Under 19 fino ad arrivare a disputare il Torneo delle Regioni, tenutosi in Sicilia.

F. S.