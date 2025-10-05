Serie D, altra trasferta stregata per la Vigor Lamezia: il Paternò vince 1-0

Paternò - Passo falso della Vigor Lamezia, beffata di misura dal Paternò nella trasferta in Sicilia valida per la sesta giornata del campionato di Serie D. Al “Falcone-Borsellino” di Paternò, gara decisa da un goal di Lucca al 46’. Per i biancoverdi si tratta della terza sconfitta stagionale, tutte lontano dal “D’Ippolito”.
Paternò - Vigor Lamezia 1-0
Marcatori: 46’ Lucca
Paternò (3-4-3): Branduani; Di Fazio, Marchetti, D’Aloia, Lucca (41’ st Di Maria), Boulahia (25’ st Kouassi), Ambrogio (18’ st Gachangi), Ursino, Fernandez, Piedra, Jungling. A disposizione: Lucatelli, Ardizzone, Assui, Capuana, Rizza, Golfo. Allenatore: Corapi
Vigor Lamezia (3-5-2): *Verdosci; Del Pin, Sanzone, Montebugnoli; Colella, Staiano, Coppola (38’ pt Curcio – 21’ st Spanò), Marcellino, D’anna (35’ st La Vecchia); Tandara, Mascari. A disposizione: Iannì, Simonetta, Rossì, Guerrisi, Amendola, Sardo. Allenatore: Foglia Manzillo
Arbitro: Antonio Diella da Vasto
Assistenti: Francesco Foglietta sez. di Foligno e Giovanni Fiordi sez di Gubbio.
Note: Angoli 7-3; Ammoniti: Mascari (V.L), Piedra (P.) Boulahia (P.) D’Aloia (P.), Ursino (P.)
Rec 2'pt, 7'st
F. S.
