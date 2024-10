Serie D, prima sconfitta casalinga per il Sambiase: il Locri passa per 1-0 al “D’Ippolito”

Lamezia Terme – Primo ko casalingo per il Sambiase, sconfitto di misura dal Locri nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie D. Al “D’Ippolito”, dopo aver chiuso il primo tempo in perfetto equilibrio, i giallorossi cedono il passo nella ripresa a un avversario rivitalizzato dal cambio di allenatore in settimana. Gara decisa da un gran goal di Leveque, a segno con un magistrale calcio di punizione al 66’.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del calcio d’inizio, messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sugli animali e presentazione delle nuove divise ufficiali

17’ Calcio di punizione verso Strumbo che si coordina bene per la sforbiciata, conclusione potente ma imprecisa

18’ Umbaca prova il sinistro dal limite, tiro debole

28’ Locri pericoloso con un sinistro da posizione defilata di Pelle, palo esterno

33’ Il Sambiase sfiora il vantaggio con una girata di Umbaca che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta Zerbo non riesce a ribadire in rete

38’ Cross di Leveque per il colpo di testa di Pelle, palla alta

Secondo tempo

1’ Diagonale di Leveque che chiama Giuliani alla deviazione in corner

2’ Sponda di Munoz per Ferraro anticipato da Donini in uscita

3’ Ci prova Pelle, conclusione che non impensierisce Giuliani

4’ Tiro al volo di Umbaca, palla di poco fuori

8’ Zerbo avanza palla al piede e cerca l’incrocio senza fortuna

14’ Occasionissima per Ferraro che si lascia ipnotizzare dal portiere in uscita

21’ Locri in vantaggio con un magistrale calcio di punizione di Leveque che si infila nel sette e non lascia scampo a Giuliani

31’ Azione confusa in area giallorossa che porta Pelle a sfiorare il raddoppio sottomisura, l’attaccante manda clamorosamente alto

39’ Ospiti ancora vicini al raddoppio con un destro di Leveque che trova sulla sua traiettoria la deviazione di un compagno e supera la traversa

40’ Cross da destra per la testa di Cataldi, palla alta

43’ Costanzo mette in mezzo un cross insidioso deviato in corner, con qualche brivido, da un difensore. Sul calcio d’angolo, colpo di testa di Munoz bloccato da Donini

45’ Palla per Ferraro che mette in mezzo, batti e ribatti davanti alla linea con la difesa amaranto che si salva in angolo

Sambiase – Locri 0-1

Marcatori: 21’st Leveque (L)

SAMBIASE: Giuliani (1’st Grisendi), Perri (36’st Costanzo), Morra, Piriz, Frasson V., Strumbo, Munoz, Carella (1’st Ferraro), Tiveron (27’st Cataldi), Zerbo, Umbaca (27’st Cozza)

A disp. Signorelli, Frasson S., Caporello, Crucitti

All. Morelli

LOCRI: Donini, Pantano, Aquino D., Pelle, Reis (18’st Mazza), Leveque, Aprile, Simonetta, Larosa, Scarfiello, Ficara (49’st Jakubiv)

A disp. Lauritano, Aquino V., Saverino, Pipicella, Gualtieri, Santella, Zucco

All. Cozza

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore

Assistenti: Spagnolo e Minerva di Lecce

Note: Angoli 6-9; Ammoniti: Munoz (S), Pantano (L), Leveque (L)

Rec. 1’ e 6’

Francesco Sacco