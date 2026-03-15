Serie D, Vigor Lamezia sconfitta 2-1 dal Castrumfavara

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Lamezia Terme – Parte bene ma dura poco la Vigor Lamezia, sconfitta per 2-1 dal Castrumfavara penultimo in classifica nella sfida valida per la ventisettesima giornata del Girone I di Serie D. Al “D’Ippolito”, padroni di casa subito in vantaggio al 7’ con Pussetto, raggiunto a dieci minuti dal quarantacinquesimo da Lanza. In avvio di ripresa, al 51’, il colpo di testa di Varela che condanna i biancoverdi al dodicesimo ko stagionale.

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Cronaca

Primo tempo

7’ Vigor in vantaggio. Bella iniziativa di Montebugnoli che taglia dentro il campo e allarga per Marigosu, cross sul primo palo per Pussetto che anticipa tutti e infila Di Silvestro

12’ Percussione a sinistra di Catalano e diagonale bloccato a terra dal portiere ospite

10’ Girata improvvisa di Tripicchio, Sabella è attento e para in due tempi

17’ Apertura verso Schembari che tenta un complicato destro al volo da posizione defilata, palla sul fondo

23’ Manovra avvolgente della Vigor e palla a Catalano che impegna ancora Di Silvestro

25’ Varela incrocia di testa sul palo opposto dove Tripicchio è pronto ad appoggiare in rete, Sabella sventa la minaccia sulla linea di porta

29’ Cross di Francoforte per Ferrante che tutto solo manda alto di testa

35’ Pari Castrumfavara. Altro cross da destra di Francoforte per Lanza che batte Sabella al volo

40’ Cosendey angola troppo il suo colpo di testa su assist di Catalano

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Secondo tempo

6’ Sorpasso Castrumfavara. Cross tagliato di Tripicchio, Errico molla la marcatura su Varela che di testa batte Sabella in perfetta solitudine

22’ Corner di Francoforte verso Del Min che manda alto da buona posizione

24’ Punizione di Catalano respinta dalla difesa, palla raccolta da Ordonez il cui destro al volo non trova la porta

26’ Altro calcio piazzato in area di Catalano, Ferrante devia di testa sul petto di Sanzone che appoggia sul fondo

29’ Cosendey impegna Di Silvestro dal limite, l’estremo difensore ospite blocca a terra

30’ Di Silvestro ancora provvidenziale nel deviare in angolo su Cosendey

36’ Catalano cerca il gran destro a giro, palla che sorvola di poco l’incrocio

47’ Contropiede Castrumfavara che porta Piazza davanti a Sabella, il portiere biancoverde salva i suoi d’istinto

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VIGOR LAMEZIA – CASTRUMFAVARA 1-2

Marcatori: 7’ Pussetto, 35’ Lanza, 6’st Varela

VIGOR LAMEZIA: Sabella, Errico, Montebugnoli, Marigosu (41’st Pagano), Maimone, Cosendey, Andreassi, Sanzone, D’Anna (27’st Turini), Pussetto (22’st Ordonez), Catalano
A disp. Iannì,  Riga, Simonetta, Staiano, Amendola, Bammacaro
All. Mancini

CASTRUMFAVARA: Di Silvestro, Ferrante, Di Paola (22’st Scolaro), Schembari, Lo Duca, De Min, Etchegayen, Francoforte (31’st Nzila Goma) Varela, Tripicchio (19’st Piazza), Lanza (39’st Sorce)
A disp. Lauritano,  Limblici,, Salvia, Privitera, Chmarek
All. Infantino

Arbitro: Manzini di Verona
Assistenti: Bignucolo di Pordenone e Dogliani di Conegliano

Note: Angoli 4-3; Ammoniti: Tripicchio (C), Lanza (C), Sorce (C)
Spettatori: 900 circa
Rec. 1’ e 5’

Francesco Sacco

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