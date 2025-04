Solidarietà e sport al primo Trofeo Primavera di Karate Tradizionale Stile Shotokan

Soverato - Un evento che ha coniugato perfettamente i valori dello sport e la solidarietà: questo è stato il I° Trofeo Primavera di Karate Tradizionale Stile Shotokan, svoltosi domenica 13 aprile 2025 presso il PalaScoppa di Soverato. La manifestazione, promossa dall’ASD Exedra di Soverato, e presentata da Katia Urzino, direttore artistico del laboratorio orafo “Lea Urzino” di Soverato, ha avuto come obiettivo non solo quello di celebrare il Karate tradizionale, ma anche di sostenere una causa di grande impatto sociale: l’intero incasso dell’evento è stato donato alla casa rifugio "Mondo Rosa" di Catanzaro, rappresentata dalla signora Maria Battaglia, che si dedica alle donne vittime di violenza e ai loro bambini. Un gesto significativo che sottolinea la forza dello sport come strumento di solidarietà. Organizzato sotto la guida della presidente Federica Punzi e patrocinato dall’A.I.K.T. (Accademia Italiana Karate Tradizionale) e USACLI, l’evento ha registrato una straordinaria partecipazione, sia in termini di pubblico che di atleti. Oltre 100 karateka provenienti da tutta la Calabria hanno preso parte a uno stage tecnico della durata di circa due ore, condotto dal maestro Francesco Cacciatore, VI° Dan della ASD Musokan di Bologna. La sua presenza, altamente qualificata, ha dato lustro alla manifestazione, contribuendo a rafforzare i valori di disciplina, rispetto e crescita personale che il Karate incarna.

Concluso lo stage, gli atleti si sono confrontati in una gara improntata sull’esecuzione di tecniche di Kihon e Kata. Le associazioni sportive partecipanti, provenienti da diverse località della regione, hanno ribadito il loro impegno nell’avvicinare i giovani a questa disciplina, promuovendo il Karate come percorso educativo e formativo.

Le società che hanno partecipato alla manifestazione sono state:

Exedra Soverato del maestro Vito Doria (V° Dan);

del maestro (V° Dan); Ishin Denshin Karate-Do San Pietro Apostolo , guidato dall’istruttore Pierdomenico De Santis (IV° Dan), con le palestre S.D. La Fenice Sport Village Serrastretta e A.S.D. Dancing Soul Carlopoli ;

, guidato dall’istruttore (IV° Dan), con le palestre e ; Ten Chi Jin Karate-Do, sotto la guida dell’istruttore Silvano Tavernese (III° Dan) di Gioiosa Jonica.

Di seguito l’elenco dei vincitori delle competizioni:

1° posto: Scalzo Maria Federica, Cittadino Daniel, Cimino Cesare, De Masi Pietro, Pennisi Melissa, Gentile Giulia, Popa Nicholas, Maggio Gabriele, Ciambrone Francesca, Cuciureanu Lucas, Scalise Aurora, Piccoli Michela, Piccoli Pasquale, Napoli Danilo, Ranieri Gemma, Talarico

Maria Federica, Daniel, Cesare, Pietro, Melissa, Giulia, Nicholas, Gabriele, Francesca, Lucas, Aurora, Michela, Pasquale, Danilo, Gemma, 2° posto: Lo Faro Lorenzo, Mascaro Samuele, Ciambrone Manuel, Rotell a Nicole, Enache Alessia Maria, Ciambrone Marco, Sirianni Chiarella Lorenzo, De Masi Giovanni, Scalise Anna, Meduri Kevin, Macrì

Lorenzo, Samuele, Manuel, a Nicole, Alessia Maria, Marco, Chiarella Lorenzo, Giovanni, Anna, Kevin, 3° posto: Sacco Damiano, Cittadino Luigi, Mancuso Anna, Mancuso Francesco, Sirianni Edoardo, Mancuso Luigi, De Masi Giulia, Sirianni Marianna, Nicosia Rocco, Isaia Riccardo, Bilotta Riccardo, Talarico Angelica, Sirianni Mary Ellen, Raco Michele, Gravuso

Il I° Trofeo Primavera di Karate Tradizionale Stile Shotokan ha rappresentato “un momento di grande successo sportivo e umano per la comunità calabrese. Lo sport si è dimostrato ancora una volta un potente veicolo di valori e solidarietà, offrendo una giornata indimenticabile di condivisione, competizione e altruismo”.