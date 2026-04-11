Tornano in campo Atletico Maida, Promosport e Garibaldina. Ultimi 90' in Seconda Categoria

Lamezia Terme – Nuovo week-end d’impegni per le varie compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti tra la Prima e la Terza Categoria. Andiamo a vedere tutte le gare in programma, alle 15:30, tra oggi e domani.

Promozione

Si ritorna in campo dopo le due settimane consecutive di sosta per lasciare spazio alla 62^ edizione del Torneo delle Regioni e, quindi, alle festività pasquali. Calabria decisamente sfortunata dagli undici metri in occasione dell’annuale evento riservato ai migliori giovani del panorama dilettantistico di ogni regione d’Italia, nell’occasione tenutosi in Puglia. Tre delle quattro rappresentative calabresi, ovvero l’Under 19, l’Under 17 e la Femminile, sono state tutte eliminate ai quarti di finale, ed alla lotteria dei rigori, dopo aver chiuso in parità i 90’ regolamentari. L’unico tesserato lametino che ha preso parte al Torneo è stato il classe 2011 Bautista Nicola Tolosa, tesserato con il Sambiase. La sua Under 15 è stata eliminata già nella fase a gironi nonostante i quattro punti complessivamente raccolti contro Liguria, Toscana e Piemonte VdA. In tutte e tre le sfide, il giovanissimo calciatore in forza al Sambiase è subentrato nel secondo tempo.

Ma veniamo al torneo di Promozione, dove è in programma la quartultima giornata. Quattro gli anticipi odierni: Deliese – Africo, Melito – Val Gallico, Pizzo – Pino Donato Taverna e Gioiosa Jonica – Atletico Maida. Trasferta decisamente proibitiva per i ragazzi del presidente Sgrò, considerato che il Gioiosa detiene la vetta in condominio con la Deliese ed è l’unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche, dove ha sin qui raccolto dieci successi e tre pari. Sulla carta pronostico chiuso, dunque, ma le partite vanno sempre giocate e può succedere di tutto. Atletico che ha comunque tre lunghezze di vantaggio su quel quintultimo posto che, con tutta probabilità, alla fine varrà comunque la salvezza diretta. Abbastanza tranquillizzante, di conseguenza, l’attuale +6 di Scalese e compagni sul Taverna, quartultimo.

Oggi pomeriggio, sul sintetico del “Ninetto Muscolo” di Roccella Jonica, location dell’incontro, il tecnico dei maidesi, Giuseppe Saladino, dovrà fare i conti con le pesanti assenze dello squalificato Giuseppe Persico e degl’infortunati Grande, Ferrise e Baldè (per gli ultimi due stagione già da tempo conclusasi). Non ci sarà neanche Mascaro, a riposo precauzionale. In compenso, torna finalmente arruolabile capitan Romagnuolo, la cui ultima presenza in campo risale, lo ricordiamo, alla scorsa stagione.

Prima Categoria

Undicesima giornata di ritorno, nonché quintultima, nel raggruppamento B. A riposare, stavolta, saranno Silana, Brutium Cosenza e Rogliano. Un solo anticipo odierno, quello tra Commenda e Cus Unical. Domani pomeriggio le restanti quattro sfide. La capolista Promosport Lamezia sarà di scena sul sintetico del “Punta Alice”di Cirò Marina. Crotonesi settimi ma ormai virtualmente tagliati fuori dai giochi play-off. Sono squadra che segna, ma al contempo incassa, pochi gol. Tant’è che nell’ultimo turno hanno perso soltanto per 1-0 in casa della seconda forza del girone. Impegno non dei più semplici, quindi, per i lametini, obbligati a vincere per approfittare del turno di riposo della Silana. Anche perché domenica 19 aprile toccherà poi a loro fermarsi per l’ultima volta. Battere i cirotani consentirebbe, perciò, di mettere pressione ai sangiovannesi e mantenere, nella peggiore delle ipotesi, il + 3 in vista delle ultime tre giornate. In terra crotonese mister Leonardo Viterbo avrà tutti a disposizione, eccezion fatta per l’infortunato Gallo.

Mercoledì prossimo, 15 aprile, la Promosport sarà poi impegnata nella disputa della sua prima, storica, finale di Coppa Calabria. Fischio d’inizio alle 15:00 sul sintetico del Federale di Catanzaro. A contendere il trofeo a Corigliano e compagni, saranno i cosentini della Soccer Montalto.

Sarà poco più di un’amichevole, invece, la sfida in programma al “Leo” di Soveria Mannelli tra Garibaldina e San Mauro Marchesato. I soveritani non hanno ancora mai pareggiato tra le mura amiche. I crotonesi vantano, si fa per dire, il peggiore attacco del raggruppamento. Nessun problema di formazione per i giallorossi di mister Perrone.

Seconda Categoria

Undicesima, nonchè ultima, giornata di ritorno tanto nel girone B quanto in quello D. Tutte le gare si giocheranno regolarmente domani pomeriggio per garantire quella contemporaneità obbligatoria negli ultimi due turni. Iniziamo, come da prassi, con il raggruppamento di pertinenza della Delegazione Provinciale di Cosenza.

Questo il programma completo, con fischio d’inizio alle 15:00: Città di Aprigliano – Real Malvito 2024; Colosimi Calcio – Komunicando IKST; Nuova Grisolia Calcio – Conflenti; Pianopoli – Belvedere Calcio; Raffaele Nicastro – Audace San Marco (al “Rocco Riga”); San Michele Donnici – Fagnano

Così sono andate le cose nell’ultima giornata, disputata domenica 29 marzo: Audace San Marco – Città di Aprigliano 0-3; Belvedere Calcio – Raffaele Nicastro 0-1; Conflenti – Colosimi Calcio 1-4; Fagnano – Pianopoli 2-7; Komunicando IKST – San Michele Donnici 3-3; Real Malvito 2024 – Nuova Grisolia Calcio 1-3

Per effetto di tali risultati, domani si ripartirà dalla seguente classifica: Nuova Grisolia Calcio 52; San Michele Donnici 51; Raffaele Nicastro 45; Città di Aprigliano 42; Belvedere Calcio 38; Audace San Marco 31; Colosimi Calcio 24; Pianopoli e Komunicando IKST 23; Real Malvito 22; Conflenti 11; Fagnano# -3

# 4 punti di penalizzazione

Gli ultimi 90’ sono stati, con tutta probabilità, decisivi per la promozione diretta. Passando a Malvito ed approfittando del pari del San Michele Donnici in casa della Komunicando IKST, la Nuova Grisolia Calcio è infatti balzata solitaria in vetta. Domani gli basterà battere un Conflenti ormai virtualmente rassegnato a doversi giocare la salvezza, in trasferta, nella finale play-out (soltanto in Seconda, ed esclusivamente tra terzultima e penultima, non vale, infatti, la regola dei massimo nove punti di distacco), per brindare. Quel che è certo, poi, è che si disputerà una sola semifinale play-off in virtù delle attuali tredici lunghezze che separano il San Michele, secondo, dal Belvedere, quinto. Semifinale che, si può già anticipare con assoluta certezza, visti pure gli scontri diretti a favore dei lametini, vedrà la Raffaele Nicastro ospitare, potendo quindi contare sui due risultati a disposizione al termine degli eventuali 120’ di gioco, il Città di Aprigliano. Chi avrà la meglio si giocherà il salto in Prima nella finale che, a meno di un clamoroso passo falso del Grisolia domani, dovrà andare a giocare a Donnici.

Decisamente più fluida la zona play-out. Quattro, Colosimi, Pianopoli, Komunicando e Real Malvito, le compagini in lotta per evitare quella che, con tutta probabilità, sarà l’unica semifinale a giocarsi. Il Pianopoli ha, tuttavia, il destino esclusivamente nelle proprie mani, nel senso che gli basterà battere al “Pino Catania” un Belvedere ormai matematicamente fuori dai giochi play-off, per essere certo della salvezza diretta. Ciò in virtù del concomitante scontro diretto previsto tra Colosimi e Komunicando. Già retrocesso matematicamente in Terza, da ultimo classificato, il Fagnano.

Trasferiamoci nel girone C, dove domani pomeriggio (15:00) sono previste queste partite: Comprensorio Vibonese – Stalettì (a Ionadi); Francica – Atletico Feroleto; Mac 3 – Briatico (a Migliuso); Tiriolo 2023 – Città di Tropea; U.s. Girifalco – Ricadese; Zungrese – San Costantino Calabro

Così sono andate le cose nell’ultimo turno, giocato domenica 29 marzo: Atletico Feroleto – Mac 3 0-3; Briatico – U.s. Girifalco 1-2; Città di Tropea – Francica 2-3; Ricadese – Zungrese 2-0; San Costantino Calabro – Comprensorio Vibonese 3-0; Stalettì – Tiriolo 2023 4-2

Di seguito la classifica aggiornata dalla quale si ripartirà: Città di Tropea 53; San Costantino Calabro 46; Mac 3 e U.S. Girifalco 41; Ricadese 38; Comprensorio Vibonese 27; Briatico 25; Atletico Feroleto 23; Zungrese 20; Francica# 19; Tiriolo 11; Stalettì 8

# 4 punti di penalizzazione

Il Città di Tropea, già da un paio di settimane matematicamente promosso, sale direttamente in Prima Categoria. Il San Costantino Calabro approderebbe direttamente in finale play-off qualora domani battesse la Zungrese e, contemporaneamente, la Ricadese venisse sconfitta, o al massimo pareggiasse, a Girifalco. Vincendo, invece, la Ricadese aggancerebbe proprio i girifalcesi e li precederebbe per gli scontri diretti a quel punto a suo favore. Contro un già salvo Briatico, al Mac 3 basterà un pari per essere certo quantomeno del quarto posto. Per arrivare terzi, i ragazzi delle frazioni Migliuso – Angoli – Cancello dovranno battere i vibonesi e sperare non faccia altrettanto il Girifalco contro l’undici di Ricadi. Ciò per via della differenza reti favorevole ai girifalcesi nel doppio scontro con la compagine di mister Scopelliti.

In coda, a seguito del successo dello Stalettì sul Tiriolo, bisognerà attendere domani per scoprire chi, tra le due, retrocederà direttamente da ultima della classe. In caso di arrivo a pari punti, sarebbe infatti necessario lo spareggio, in campo neutro, tra tiriolesi e soveratesi.

Atletico Feroleto non ancora certo della salvezza diretta. Servirà non perdere domani a Francica o, in alternativa, sperare nelle non vittorie di Zungrese e Tiriolo. Feroletesi che sono tuttavia usciti con le ossa rotte dal derby dell’hinterland lametino con il Mac 3. Non tanto per lo 0-3 maturato sul campo, quanto, piuttosto, per i pesanti strascichi disciplinari arrivati successivamente dal giudice sportivo. Oltre ad un dirigente, infatti, fino al prossimo 30 giugno è stato squalificato pure l’allenatore Giuseppe Montesanti “poichè tentava di aggredire il direttore di gara e per aver tirato calci e pugni alla porta dello spogliatoio arbitrale, rivolgendo, nel contempo, frasi gravemente minacciose ed offensive”.

Tre giornate di squalifica a testa, inoltre, sono state comminate ai calciatori Falvo, Filippa e Rametta, tutti per aver rivolto al direttore di gara “frasi gravemente offensive e minacciose”.

Terza Categoria

Con il turno prepasquale, originariamente non previsto, di sabato scorso, si è conclusa la stagione regolare nel girone E dell’ultimo dei campionati dilettantistici regionali. Andiamo innanzitutto a leggere quelli che sono stati i risultati degli ultimi 90’: Cenadi Calcio - Amaroni 08 2 – 3; Maida - Skilletion 1 – 2; Nuova Valle – Excalibur 1997 3 – 0 (a tavolino); San Pietro Apostolo 1963 – Invictus Accademy 2024 2 – 3; Serrastretta – Accaria-Galli 3 – 1

Da precisare che l’Excalibur non si è presentato a Vallefiorita, per cui, oltre alla conseguente sconfitta a tavolino per 3-0, al club lametino è stata inflitta anche un’ammenda di 200,00 euro, per seconda rinuncia, e la penalizzazione di un punto in classifica.

Di seguito la classifica finale nel raggruppamento lametino-catanzarese di Terza: Amaroni 48; Invictus Accademy e Serrastretta 37; Skilletion 30; San Pietro Apostolo 26; Maida 25; Cenadi 23; Nuova Valle 13; Excalibur# 11; Accaria-Galli 7

# due punti di penalizzazione

L’Amaroni chiude saldamente in vetta ed è quindi promosso direttamente in Seconda. Per assegnare la seconda posizione è stato necessario ricorrere alla classifica avulsa tra Invictus Accademy e Serrastretta. Perfetta parità nei due scontri diretti, terminati entrambi 2-1 per la squadra che ha giocato in casa. Si è quindi dovuti andare a vedere la differenza reti generale, pari a + 34 per l’Invictus ed a + 21 per i serrastrettesi. La squadra di Platania è perciò seconda e, per effetto del distacco maggiore di nove punti sulla quinta, evita lo scontro con il San Pietro Apostolo (decisivo, quindi, l’exploit di sabato scorso proprio nel centro della presila catanzarese) ed è a sua volta promossa direttamente in categoria superiore. Per designare la terza ed ultima promozione, sarà invece necessaria la sfida secca in programma domani pomeriggio (ore 15:30) a Serrastretta tra i biancoverdi locali e lo Skilletion. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Qualora anche al termine dei complessivi 30’ di extratime dovesse persistere l’equilibrio, sarà considerata vincente, e quindi promossa in Seconda Categoria, la società meglio classificata alla fine del campionato. Vale a dire il Serrastretta nel caso in oggetto.

Ferdinando Gaetano