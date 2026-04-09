Torneo regionale di calcio femminile a Pianopoli, Segato Under 12 in festa

Pianopoli - Vince e convince la Segato Under 12 femminile nella prima giornata dedicata al torneo regionale femminile, tenutosi al Campo sportivo di Pianopoli a cui seguirà una seconda ed ultima giornata al fine di definire la vincete che le porterà poi a disputare al Centro Federale di Catanzaro la finale per il titolo regionale under 12 Calabria.

Una bella giornata di sport dove hanno partecipato oltre alla Segato detentrice del Titolo Regionale, la Asd Michele Priolo Gallinese, il Cf Locri AthenaNike e la Academy Crotone che hanno combattuto fino all’ultimo secondo. Da ricordare che nella Segato Women erano presenti le lametine doc Amatruda Giorgia, Mercuri Martina, Lucrezia Fragale e Biamonte Emily che hanno dato un importante apporto conclusosi con il primo posto nella prima giornata del raduno davanti ai delegati della Figc Calabria.

Una menzione particolare va al capitano della squadra Francesca Gemelli altissimo profilo, che gioca insieme a Giulia Meringolo anche con la squadra maschile della Segato, e al mister Feli Bova e Antonio Greco.

Appuntamento ora alla prossima ed ultima giornata dei due impegni sempre il quel di Pianopoli mercoledì 15 aprile per definire la griglia di partenza delle prossime fasi finali regionali e che sia come sempre un giorno di festa per giocatrici e genitori