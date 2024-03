Verso il sold out al D'Ippolito per la stracittadina Vigor Lamezia-Sambiase: 3600 spettatori

Lamezia Terme - Si attende il pubblico delle grandi occasioni allo stadio comunale “Guido D'Ippolito” di Lamezia Terme per la stracittadina di domenica pomeriggio tra Vigor Lamezia e Sambiase con inizio alle ore 15. Oltre 3000 spettatori sono attesi per la sfida, in base anche agli attuali settori aperti al pubblico. Un match importante per la classifica di entrambe, con il Sambiase (miglior difesa del torneo) che precede la Vigor (migliore attacco) in testa con 6 punti di vantaggio a quota 59. Per i biancoverdi, a 53 punti, l’occasione per poter accorciare e sperare ancora nel primo posto. In ogni caso consolidare il secondo posto, tenere a 10 punti di distanza la terza in classifica così da evitare i playoff.

Dicevamo del pubblico delle grandi occasioni, rispetto alla capacità attuale dell’impianto di via Marconi. Secondo gli ultimi dati, infatti, per il derby di domani attualmente sono circa 3.000 le presenze previste e destinate ad aumentare, che per una partita di Eccellenza rappresentano un record al “D'Ippolito” e in Calabria, se consideriamo che in occasione di Vigor Lamezia-Catanzaro partita di lega pro disputata il 12 ottobre 2014 si registrò un quasi tutto esaurito con 4.000 spettatori. Sarebbe stata utile, per questo tipo di eventi, l'apertura della curva nord, sfruttando quindi tutta la capacità dello stadio in termini di capienza. Curva nord al momento ancora non agibile per alcune norme di sicurezza. Non solo per consentire l'aumento della capacità di spettatori dello stadio, ma anche per migliorare la distribuzione del pubblico sui vari settori, sfruttando tutta la capienza del glorioso stadio lametino. Secondo quando appreso comunque, anche da fonte dirigenziale della Vigor Lamezia, in estate la curva nord dovrebbe essere messa a norma e quindi dopo circa 20 anni potrebbe essere finalmente aperta. Con l'apertura della curva nord, la massima capienza del “D'Ippolito” si aggirerebbe intorno a 6.000 posti a sedere.

Aggiornamento

È sold out al D'Ippolito: previsti circa 3600 spettatori

Secondo gli ultimissimi dati, per il derby di domenica pomeriggio si va verso il sold out. Sono infatti 3400 i biglietti venduti al momento. Secondo quando comunicato, rimangono 50 tagliandi dei distinti e 200 della tribuna che si prevede possano essere venduti entro la chiusura della biglietteria. Si possono acquistare i biglietti anche domattina fino alle ore 12 presso il punto vendita bar Malù piazza Mazzini.

A. C.